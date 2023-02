Manolo Reina y N'Diaye aclaran el altercado con la afición del Málaga CF

El programa Jugones de La Sexta cazó a los protagonistas del altercado vivido entre la afición del Málaga CF desplazada hasta el Carlos Belmonte y los jugadores blanquiazules tras haber caído derrotados ante el Albacete (3-2). La plantilla se acercó tras el pitido final para agradecer el desplazamiento de un medio centenar de aficionados, aunque de repente la situación se fue volviendo tensa con el paso de los minutos y según se hizo constar en redes sociales terminó bastante mal, llegando los jugadores a faltar el respecto a ciertos aficionados que le estaban increpando y recriminando la situación.

"La gente empezó a decir que estaba discutiendo con la afición, no estaba discutiendo. Si hubiera insultado a alguien lo diría, pero no he insultado a nadie. Un chico rubio me estaba hablando bien, sin insultar ni nada, me estaba diciendo qué pasa y preguntándome el por qué y yo le contesté diciendo que lo hemos intentado dar todo", explicó Alfred N'Diaye tras salir de la sesión de trabajo que realizó la plantilla este lunes por la mañana en Martiricos. El mediocentro dejó claro que este equipo confía y quiere conseguir la permanencia: "A muerte para salvar este club, eso es lo más importante".

Por otro lado, el cancerbero de Villanueva del Trabuco fue más escueto en sus declaraciones: "Es normal que recriminen cosas... uno intenta de explicárselas y joder, es un momento difícil para todos. Lo entendemos, faltaría más, sólo tenemos palabras de agradecimiento para la afición". Manolo Reina fue quien salió más perjudicado del altercado, ya que se comentó que llegó a encararse con los desplazados. Sin duda, las imágenes que circulan por las redes sociales y telediarios no ayudan a la imagen de un escudo histórico como es el del Málaga. Está claro que la unión de la afición con los jugadores comienza a romperse y quizás eso es lo que Pellicer buscó solucionar con su charla del entrenamiento.