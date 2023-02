La pesada losa de las rojas en el Málaga CF

Si ya le cuesta a este Málaga CF 2022/23 ganar con igualdad numérica, imagínense con uno menos. Las cartulinas rojas son otro impedimento más para que los resultados no acompañen a esta "pedazo de plantilla", como algunos la catalogan. El conjunto de Martiricos vio esta temporada cinco cartulinas rojas, las cuales fueron tres de forma directa y dos por doble amarilla. Aunque el verdadero dato preocupante es que los blanquiazules vieron tres de ellas en la primera parte y suman aproximadamente 247 minutos en inferioridad numérica, cerca de tres partidos completos jugando con diez. Por supuesto, es muy complicado vencer así, algo que no ocurrió, sólo se consiguió sacar un punto de los 15 posibles en los que se jugó con un efectivo menos.

La primera cartulina roja de esta campaña la vio Bustinza, en el minuto 53 le mostraron la primera amarilla y en el 55 la siguiente, ocurrió en la visita al Heliodoro Rodríguez López en la jornada 6. El conjunto todavía dirigido por Guede empataba en ese instante a uno, sin embargo terminó cayendo 3-1 ante el Tenerife tras estar en inferioridad 35 minutos. La siguiente llegaría por parte de Esteban Burgos, esta se produjo en Cartagonova en el minuto 22. Los blanquiazules tuvieron que aguantar 68 minutos con uno menos ante el Cartagena, una pena que el empate con todo en contra no fuese suficiente para terminar sumando algo (2-1). El encuentro era el correspondiente a la jornada 14 y ya se encontraba Pepe Mel en el banquillo.

La tercera, jornada 16, se la mostraron a Javi Jiménez en La Romareda, corría el minuto 13 de partido y fue el encuentro donde más tiempo estuvieron los boquerones con un jugador menos. A pesar de todo el conjunto de Martiricos remó a contracorriente y se adelantó por mediación del ahora lesionado Haitam, aunque a los diez minutos empató el Zaragoza. Este fue el único punto que consiguió rascar el Málaga en inferioridad. Las últimas dos son las más frescas, ya que se produjeron en las dos últimas jornadas y ambas por errores propios como destacó Pellicer, ahora al frente, tras caer en el Carlos Belmonte ante el Albacete.

Sin embargo, aunque las protesta del argentino Esteban Burgos, reincidente con las rojas, no se entendieron, ya que dejó a los blanquiazules con uno menos en La Rosaleda tras marcar el Oviedo y quedando 12 minutos todavía de encuentro... menos se comprende la del capitán Luis Muñoz con su equipo ganando, después de darle la vuelta al electrónico, y dejando a los suyos en inferioridad durante 55 minutos. El técnico de Nules dejó claro en zona mixta que así no se puede, ya que en los tres partidos que lleva al frente del banquillo de Martiricos estuvo "un 30 o 40% en inferioridad numérica y así es muy difícil". Toca centrarse en el césped y dejar a los colegiados tranquilos, no sirve de nada pagar las desesperaciones con este colectivo.