Moussa Diarra debuta con el Málaga CF

Moussa Diarra sigue alcanzando sueños. De no poder viajar a Málaga para incorporarse a La Academia desde una escuela de Mali a crecer hasta convertirse en el futbolista 405 que defiende la camiseta blanquiazul en partido de competición oficial. Ya apuntó buenas maneras en pretemporada y José Alberto tomó nota. La Copa del Rey le ha servido para verle 90 minutos en una cita con balas de verdad. Tanto él como Andrés Caro son alternativas de la casa para el centro de la zaga.

No es el único al que José Alberto quiso ver en directo y compitiendo. Le dio minutos a David Larrubia, al canterano aventajado que este curso dio un paso atrás para no estancarse. Empezó por la banda derecha y realizó alguna buena acción por dentro. No fue una gran actuación pero le servirá para seguir progresando.

Siguiendo con los canteranos, el que no deja de aprovechar los minutos es Dani Lorenzo. Entró en la segunda mitad y el Málaga lo notó para bien. Es cierto que su estreno se precipita por las lesiones de tantos centrocampistas, pero tampoco deja de ser verdad que los minutos se los está ganando a base de buen fútbol. De hecho, es posiblemente el jugador disponible con mayor clarividencia actualmente.