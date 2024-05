Las cuentas y posibles rivales del Málaga CF en el play off

El Málaga CF ya está llegando a la recta final de la temporada regular para definir su posición de cara al play off de la fase de ascenso a la categoría de plata del balompié español, pero es que los de Sergio Pellicer se han complicado la vida y no tienen asegurada todavía su presencia en estas eliminatorias que son ya su única vía para poder regresar esta campaña al fútbol profesional y no tener que jugar otro año más en Primera Federación.

La entidad de la Costa del Sol tiene ya cuatro rivales directos de cara a definir su devenir en un futuro prácticamente inmediato y cuál será su realidad en los últimos compases de la temporada. La mala racha de resultados que atraviesa el club de Martiricos ha provocado que no se ha certificado su presencia y que sus rivales para cerrar este objetivo marcado a inicio de temporada sean la UD Ibiza, la AD Ceuta y el Recreativo de Huelva.

Desde inicios de temporada, tanto el Málaga CF como los de las Islas Baleares eran candidatos serios al ascenso directo y, a día de hoy, están en su peor momento y son dos potenciales campeones del grupo venidos a menos y que ocupan la cuarta y la tercera plaza, respectivamente. Los de Onésimo Sánchez tienen solo un punto más que los andaluces y comparten sus problemas para sacar adelante los partidos desde hace unos meses.

Por su parte, la AD Ceuta FC está en un gran momento y es el tercer mejor equipo del Grupo II de Primera RFEF en las últimas cinco jornadas de liga y ya está a solo cuatro puntos de distancia de los malagueños, con nueve por disputar y en dinámicas completamente opuestas, mientras que el Recreativo de Huelva es la amenaza de los de Pellicer, porque los puede dejar sin play off, aunque sería en una situación bastante complicada de darse, porque los onubenses necesitarían un pleno de victorias y que los de la Costa del Sol hagan otro, pero de derrotas. Solo así se perdería el club de Martiricos esta oportunidad de ascender.

Si se mira al otro grupo, todavía no está decidido el ascenso directo, ya que se está disputando entre el FC Barcelona B y el Deportivo de La Coruña, quienes se verán las caras este domingo a las 19 horas en Riazor y los culés se pueden acercar a un solo punto o los gallegos pueden certificar su regreso al fútbol profesional después de varios años fracasando en la fase final de la temporada.

Además de estos dos, hay cuatro candidatos más a cruzarse con el Málaga CF en el play off de la fase de ascenso y se trata de Nàstic de Tarragona, Celta de Vigo B, la Ponferradina y la Cultural Leonesa. Estos cuatro clubes son los que deben certificar su presencia aún en las eliminatorias para acceder a las eliminatorias y, salvo que haya mucho cambio en la tabla clasificatoria de alguno de los grupos, también saldrá de esa reducida lista el primer adversario del Málaga CF si es capaz de mantener la cuarta plaza o de asaltar la tercera. El filial de la entidad azulgrana también podría serlo en caso de no ganar en tierras gallegas y cosechar algún mal resultado adicional que lo haga caer un poco en la tabla clasificatoria.

Durante los últimos compromisos ligueros, todos estos candidatos están teniendo un muy buen rendimiento, salvo el conjunto catalán, que solo ha podido cosechar siete puntos de los últimos 15 disputados, mientras que el resto de sus adversarios rondan o superan la decena de puntos en este periodo.