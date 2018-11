Optimismo con los lesionados

Pese a que Juan Ramón López Muñiz no acostumbra a ser categórico, sí se mostró positivo y halagüeño con los lesionados que arrastra el equipo en rueda de prensa, sobre todo con Adrián y Luis Hernández, dos de los más fijos hasta el momento para el técnico gijonés. "Lo ideal es que esté toda la plantilla disponible y yo pueda decidir. Sabemos que hay momentos de la temporada que hay situaciones ajenas, pasa en todos los equipos. Tenemos que estar preparados para sustituir a Adrián le toca estar lo antes posible, parece que todo va perfectamente y va a ser más breve de lo que aparentaba. Parece que a partir de la próxima semana se podrá incorporar", explicaba Muñiz sobre la lesión en el cuádriceps de Adrián, del que reconoce que "si nos estuviéramos jugando la vida al final, seguramente jugaría".

Con Luis Hernández fue menos positivo pero también destapó que evoluciona más rápido de lo esperado, aunque no asegura que esté apto antes de que acabe el año: "No sé si Luis llegará. Él progresa muy bien, tiene unas ganas enormes. Con él no me la jugaría. Va bien, progresa bien. Parece que va más rápido de lo que se esperaba. pero hay que tener cuidado que no haya recaída". De otro nombre propio, Jack Harper, que entró en la lista de convocados, aseguró que "está al mismo nivel y no ha tenido molestias. Está preparado para competir".

También fue cuestionado por la particular línea defensiva del Málaga, una de las más jóvenes de toda Europa con Iván Rodríguez, Diego González, Pau Torres y Fede Ricca: "La experiencia se gana jugando, tenemos un equipo joven, no hay problema por ello. Son jugadores que saben lo que tienen que hacer y somos de los equipos menos batidos de la competición. Además, cuando hablamos de defensa y ataque no separaría a cuatro y siete, los cuatro sin los otros siete no pueden defender. Yo haría computo general y no individual por líneas. Es un deporte de equipo si funciona bien, ataca y defiende bien. Durante las semana intentamos alcanzar un buen nivel tanto ataque y defensa".