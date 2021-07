Paulino fue uno de los más destacados ante el Almería. No solo por su gol, de bella factura y con su pierna mala, sino también por ser un constante peligro desde el perfil diestro. El santanderino fue el encargado de atender a los medios tras el partido.

"Fue un rival muy complicado. Hicimos un gran partido y un gran esfuerzo. Cogiendo muy buenas sensaciones para, en dos semanas, afrontar el primer partido de Liga", reconocía el extremo blanquiazul, que se estrenó como goleador: "He tenido la suerte de hacer el gol. Ha sido tras una presión tras pérdida, hemos robado rápido, estoy muy contento, espero que como éste haya algunos más. Al final es una jugada muy rápida. Estoy acostumbrado a jugar en esa banda y a la hora de definir toca pegarle con cualquiera de las dos, no importa".

Sobre José Alberto, Paulino recuerdo que él quiere que "seamos un equipo muy agresivo, que tenga mucha intensidad y ritmo. A la hora de perder la pelota es lo de menos, la cosa es lo que viene después, la presión tras pérdida. Justo eso nos ha hecho hacer gol, ya rápido se nota en dos o tres partidos que vamos cogiendo sensaciones". Además destacó favorablemente la exigencia del entrenador: "Es un míster muy activo, que pide muchas cosas. En pretemporada es mucha información para nosotros, hoy se ha visto reflejado que vamos pillando muchos aspectos tácticos que el míster quiere, por eso nos está apretando mucho y viene bien al equipo"

"A nivel individual me he encontrado cómodo, físicamente me encontré bastante bien. El equipo ha estado muy bien, es lo importante, estamos cogiendo muy buenas sensaciones para la Liga", aseveraba sobre sus sensaciones durante esta pretemporada: "Al final en pretemporada con el calor cuesta coger ese ritmo, esa carga de minutos. Vamos todos progresando muy bien. A nivel individual me estoy encontrando muy cómodo. El equipo nos lo hace muy fácil a la gente que llegamos, el grupo es espectacular y así es más fácil trabajar".

Lo que resta de pretemporada

"Espero que estemos igual de bien que hoy. Que seamos muy serios y sepamos a lo que jugamos, que hagamos lo que el míster quiere y se refleje en el campo. A partir de ahí vamos a crecer mucho y vamos a tener una muy buena temporada".

El recibimiento del vestuario

"Ellos a mí me han tratado increíble desde el primer día. Lo que más me sorprendió es el grupo que hay, muy sano, de gente muy joven pero que trata muy bien, no solo a mí, sino también a los jóvenes del filial. Al principio no es fácil coger sensaciones pero aquí es un espectáculo. La gente como Lombán, Escassi, Jairo... que tienen más experiencia, nos lo ponen muy fácil".