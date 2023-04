Pepe Mel aplaude el trabajo de Pellicer

El ex entrenador del Málaga Pepe Mel se encuentra en Sevilla recargando pilas y esperando que le llegue una nueva oferta para volver a sentarse en el banquillo, mientras tanto confiesa que sigue viendo fútbol para no quedarse desfasado, así lo trasladó en su intervención telefónica en el programa Radioestadio de Onda Cero este pasado lunes por la noche. El técnico madrileño trató varios temas y entre ellos no faltó que hablase sobre la situación que vive deportivamente el conjunto de Martiricos: "Viéndolo desde la distancia, como lo ve la gente, quitando los que están allí, piensa que es un equipo construido o pensado para luchar por ascender y en un mes se dan cuenta que eso no es así y van a tener que pelear mucho. Eso es difícil, afrontar esa realidad y sobre todo en Segunda División, eso es lo que le está pasando al club. Tiene una afición maravillosa detrás que lo arropa y lo lleva, buenos futbolistas y ahora un entrenador competente. Van a intentar hasta el final dejar al Málaga donde debe estar, en el fútbol profesional".

Aprovechando el paso de Pepe Mel, también le preguntaron que dos jugadores destacaría de todos los que ha dirigido y lo tuvo claro: "Los dos juegan en la misma posición que lo hice yo, nunca faltaron a un entrenamiento y tienen 41 y 42 años, uno es Jorge Molina y el otro Rubén Castro". Precisamente, el míster madrileño aprovecho para responder al triste mensaje del delantero canario tras su marcha de la entidad de Martiricos: "Piensa que con Rubén Castro he estado conmigo nueve temporadas. Lo he tenido en el Rayo, de ahí me lo llevé al Betis, luego me lo encontré en Las Palmas y otra vez en el Málaga. He estado mucho años con él, de los 195 goles que lleva, no sé si habrá metido el 75% conmigo".