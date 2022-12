Pepe Mel: "Hay un penalti clamoroso a Loren, lo de VAR con nosotros es para hacerlo ver"

Pepe Mel no estaba, evidentemente, feliz con el empate del Málaga en Ibiza. El equipo no supo gestionar bien una ventaja en el marcador que no se debía escapar después de un primer tiempo notable. Pero se fue y el botín es insuficiente. De punto en punto no se va a ningún lado.

"Nosotros hemos hecho 70 minutos muy buenos por el contexto de partido, por lo que nos jugábamos. Hemos intentando llegar con juego interior, también por fuera. Lo hemos conseguido, hemos tenido una muy clara con Fran Villalba, que es muy raro que no haya visto a Pablo Chavarría, era una jugada clara. Hicimos el gol, manejamos bien el partido pero nos descolocó el empate del Ibiza. Pasamos una transición de nervios, pero no puedo estar insatisfecho con lo que ha hecho el equipo, pero sí estoy insatisfecho con el punto. Queríamos los tres, pero no pudo ser", analizaba el primera instancia el técnico madrileño.

"Nos pesó el resultado, lo que conlleva, tras el empate. Todo lo que llevamos detrás. Después nos recuperamos y lo hicimos mejor en los últimos minutos", decía Mel, que intentaba explicar su plan de partido: "Con tres jugadores por dentro teníamos superioridad con el balón y ahí no supimos manejarlo. Hemos querido defender lo que teníamos y esa no era la idea. Queríamos los tres puntos. Con Loren e Issa Fomba hemos intentando mandar el equipo arriba".

Se quejaba del arbitraje Mel. "Hay, por cierto, un penalti clamoroso a Loren en la última jugada del partido. Lo del VAR con nosotros es para hacerlo ver", recalcaba el entrenador malaguista.

"Ojalá pudiera razonar la diferencia entre la primera y la segunda parte, si pudiera lo hubiera corregido", intentaba explicar cuando se le preguntaba por las dos caras del equipo: "Las dinámicas del juego, el Ibiza tiene que presentar sus armas, está en su casa y no nos iba a dejar ganar fácil, de la manera que fuera iba a intentar revertir el resultado. Con el empate pasamos 10-15 minutos nerviosos, intentando no perder. Nos recompusimos, pero la idea era jugar con Febas, Villalba, Jozabed, si nos apretaban usar a Chavarría. La lástima es que nos debíamos haber ido al descanso con más de un gol de renta. La jugada de Fran es clarísima, pero no la acertamos".