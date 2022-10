Mel: "Me da bronca no irme con el 3-0, hubiera sido un partido redondo"

A Pepe Mel le sobraron los últimos minutos del Málaga CF y esos nervios que se generaron con los goles del Lugo para el 3-2 final. Hubiera sido "un partido redondo" de haber pitado el árbitro en el 91. Pero no fue así y el madrileño valoró todo lo positivo que mostraron sus jugadores durante gran parte del encuentro ante los gallegos: "Lo que pasa es que no nos merecimos el estado de nervios general del último minuto. No era el escenario merecido. Me da bronca no irme con 3-0, porque el trabajo hubiera sido redondo. Nos vale para aprender. Con 3-0 hay que seguir igual hasta que pite el árbitro".

"Tengo bronca porque me hubiera gustado irme a cero en el casillero porque hicimos un partido digno de eso. En el 91 íbamos 3-0, eso demuestra la fragilidad de cabeza que tiene el equipo ante las adversidades", definía el madrileño: "Nos entró el tembleque porque podíamos perder en tres minutos lo que ganamos en 90. El resultado al final fue nuestro, esto tiene que ser el inicio de sumar lo más posible, para que nos asentemos, asentar automatismos. Les vi hacer las cosas bien a mucha gente. Jugamos con un equipo que de un pelotazo te hace un gol y lo solventamos bien hasta el 91".

Esta victoria puede ser un antes y un después para Mel y su equipo: "En el fútbol, en esta categoría tan igualada, los detalles cuentan. Son los que nos perjudicaron antes y en este lo encaramos bien. Nos pusimos en un marcador favorable con justicia y amplio. Los chicos necesitan relajarse y pensar en lo que viene, no pensar en lo que dejan atrás. Levantar la cabeza y poder ver el futuro con optimismo. En el fútbol te lo cambia un resultado. El Málaga sigue en descenso por tanto a trabajar".

"Me alegro especialmente por la gente, se merecían irse así. Hicimos tres goles y un buen partido hasta el 91. Se lo debíamos, los futbolistas estábamos en deuda, jugamos por y para el Málaga y esa es la afición. Por ellos estamos contentos. Tener una semana de tranquilidad para preparar el del lunes. Esta victoria tiene que ser importante", insistía Mel, que considera que este triunfo tuvo que llegar antes por méritos y se ve en la pela por todo: "Yo pensaba que podría haber sido dos semanas antes. Tuvo que ser en Villarreal, nos lo merecimos. Fue ahora y estamos en tiempo y hora para todo. La gente nos tiene que exigir. Vamos a trabajar para que este equipo esté donde tiene que estar. De la forma que encaramos los partidos, es importante hacer el campo ancho y para eso necesitas a gente por fuera".

Regresaron los extremos y Mel quedó contento con lo mostrado: "Lo de los extremos es fundamental, sobre todo con tres por dentro. Cuando llegaba uno de los extremos, entraba el otro al área para rematar. Necesitamos a un mínimo de cuatro en el área. Es lo que nos faltó en Leganés. Pisar el área es importante".

"Lo que tengo claro es que voy a recibir a los futbolistas con sonrisas y ganas de entrenar. La cabeza se libera y lo ves todo de otro color. Ahora esta semana va a ser diferente, con tres puntos en el casillero todo es más llevadero", concluía el entrenador blanquiazul, que alabó el partido de Ramón: "Estuvo muy serio, muy bien, distribuyó, no tuvo errores, sin pérdidas, sumó... Contento con él".