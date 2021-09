Portillo "En el Málaga hay gente de la casa, a la que le duele el club; hacen una labor increíble"

Francisco Portillo se enroló este verano en las filas del Almería y será rival este sábado en los Juegos Mediterráneos tras varias campañas donde no se cruzaba con el Málaga CF. Lo hace tras media vida en Primera, regresa a Segunda División con el cuadro rojiblanco pese a los rumores que le ligaron a su regreso a La Rosaleda.

"Sabía que terminaba y salió el rumor del Málaga, de internet y las redes. Uno no es ajeno, me chocó un poco. El halago de que te relacionen con el equipo de tu ciudad siempre es bonito pero yo sabía que no era posible, que era una situación complicada", razonaba y explicaba el malagueño en Ser Deportivos, que no cierra las puertas de volver en un futuro: "Ahora vive el Málaga momentos difíciles y era una situación extraña. Ver que la gente tiene ilusión en ti porque sale tu nombre, era un poco raro. Tengo 31 años y siempre lo he dicho, que mis puertas para el Málaga nunca van a estar cerradas, es el equipo de mi tierra, donde me dieron la oportunidad de ser futbolista. La situación puede ser o no, pero lo mantengo".

"Me alegro por el Málaga por cómo está. La situación era complicada en los últimos años pero parece mucho mejor. Desde dentro te lo podías esperar un poco porque vas viendo las cosas cómo suceden y podía pasar. La gente tenía mucha ilusión con el Málaga de Champions, la llegada del jeque, pero cuando las cosas no se hacen después todo lo bien que se debían hacer llegaron años complicados", recuerda el centrocampista de épocas mejores y aplaude el trabajo de los que hoy dirigen la entidad: "En el club hay ahora gente que está haciendo una labor increíble, gente de la casa, a la que el club le duele y esto va volviendo a ser lo que era. Ojalá pronto sea el club que tenga que ser. Por afición, por ciudad, por todo, merece estar en Primera".

No dudó cuando apareció la opción del Almería: "Muy contento en Almería, un club con una ambición increíble. Fui por la ambición que mostraron y por el interés en mí. Y porque el mister, Rubi, me transmitió confianza. Es un proyecto ganador. Las cosas pueden salir bien o mal. Pero son directos, saben lo que quieren, es lo que el futbolista quiere. Y al final estar entre los mejores".

Portillo, que ya ha debutado con el Almería y recientemente ha sido padre, espera llegar pata el partido: "La última vez que jugué ante el Málaga fue el último partido de Liga allí en Primera. Vas a tu tierra, donde has soñado jugar siempre, y ves que el equipo ha descendido, que la gente ha perdido la ilusión... Fue un partido difícil".

La cantera blanquiazul

"No me sorprende. Yo he salido de allí, en una época en un nivel increíble y tuve protagonismo. La cantera de Málaga siempre tuvo una gran cantera. Lo que hay que hacer es darles continuidad y seguro que tendrán un gran rendimiento, como muchos han dado. Hay muchísimos jugadores que han pasado por el club y están en otro sitio. Y seguirán saliendo jugadores".

Gran nivel del Málaga

"Será un partido complicado, el Málaga ha hecho un buen equipo, muy competitivo. Tiene un buen entrenador, que sabe lo que hace y quiere. Espero un rival fuerte. Ya en pretemporada lo vimos, no le pudimos ganar y tuvieron sus opciones. Vamos a necesitar nuestra mejor versión si queremos sacarlo. Hay mucha gente nueva aquí. Llegué más tarde, a mitad de pretemporada. Las sensaciones son muy buenas. Equipo joven, el mister entiende el fútbol de una manera increíble. Tenemos herramientas para hacer un buen año y luchar por el objetivo. No va a ser fácil y ojalá lleguemos al final con opciones".