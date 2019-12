La aparición en escena de Ramón Calderón, ex presidente del Real Madrid, ha atomizado la actualidad del Málaga. Las tribulaciones económicas siguen ahí, pese a que desde hace meses se tiene plena conciencia, también dentro del club. Y el abogado palentino, últimamente muy vinculado a Málaga, aporta otra visión del asunto. Explicó en primera instancia el motivo de su reunión en La Rosaleda con Richard Shaheen, pero se extendió en una interesante intervención en El Pelotazo de Canal Sur.

La figura de Calderón salió ya a escena con el proyecto de la construcción del hotel de 150 metros de altura en el puerto de Málaga. El fondo soberano catarí está presente en la ambiciosa operación hotelera. De primeras se intentaba desligar a los agentes de esa operación con la posible inversión en el Málaga, pero la figura común de Calderón, como en este encuentro con Shaheen, deja en el aire esa conexión. BlueBay, con quien el ex presidente madridista también se ha reunido, daba por muerta esa tercera vía, pero Calderón no lo ve así.

"Todos saben que hace falta dinero, es una realidad", decía el letrado, que en su día también estuvo detrás de la gestión de la plaza de toros de La Malagueta: "¿Por qué no ponerlo ahora en el mercado de invierno para reforzar la plantilla y así afianzar la permanencia y aspirar a estar entre los seis primeros? Shaheen cree que tiene respaldo económico suficiente como para aguantar un poco más, pero también es consciente de que alguien tiene que poner el dinero. Les dije que se sentaran encima de la mesa con BlueBay, porque hay un pleito y que si no van a poner el dinero dejen que lo ponga otro. El club es muy apetecible para cualquiera, tiene que estar en Primera y ser rentable por sí mismo. Habrá mucha gente dispuesta a poner ese dinero".

"Yo no estoy en eso, en presidir el club, ya cumplí esa etapa en el club más importante del mundo. Yo lo que puedo es ayudar, asesorar y echar una mano, pero termino ahí", decía acerca de la posibilidad de que entre en la entidad malaguista como cabeza visible.

Se refirió a otros temas Ramón Calderón:

Conversación con el jeque

"Me puse en contacto con el jeque Al-Thani y me contestó inmediatamente, sabía quién era yo, me dijo que cualquier sugerencia la tratara con el señor Shaheen y es lo que hice. Le di mi opinión, por mi experiencia en el fútbol, y me lo agradeció. También he hablado con el director general de BlueBay y tienen preocupación, están dispuestos a dejar paso a quien sea. Lo que ocurre es que es el jeque quien tiene la sartén por el mango. Quiero ser optimista. Me dijo que la intención del jeque no es vender, él invirtió muchísimo dinero en el club cuando llegó y no tiene esa posición vendedora".

Diagnóstico

"El club se lo merece y espero que salga. El diagnóstico es que el paciente tiene una enfermedad grave de la que no se va a morir salvo que no se aplique el tratamiento adecuado en su debido tiempo. Hay dos o tres meses por delante, pero hay que ponerse a trabajar ya. Me parece que Shaheen es consciente de ello. Mi sugerencia es fácil, si no van a poner el dinero ellos que dejen que lo ponga otro".

Fórmulas

"¿Que Al-Thani no quiere desvincularse? Pues que se quede con un 20-25% o lo que sea y que llegue un inversor y se arreglen los problemas. Esto se arregla sentándose en una mesa, entrar en una habitación y no salir hasta que no se arregle. No me cabe ninguna duda de que hay mucha gente que querría entrar en ese mapa accionarial, el Málaga podría hacer fichajes para entrara ente los seis primeros".

Víctor Sánchez del Amo

"He hablado con Víctor y él está ilusionado, cree que el equipo tiene posibilidades con varios refuerzos. Todos tienen que ceder parte de su paquete accionarial a favor de alguien que sea capaz de poner dinero, pero antes hay que enterrar los pleitos. Al-Thani no quiere vender, pero consideraría una posibilidad de reducir su participación para que alguien pusiera el dinero necesario. Si eso llega en diciembre, hay tiempo para que el Málaga aspire no sólo a mantenerse, sino a ascender. Creo que con unos 10 millones de euros la situación está resuelta, se podrían hacer 2-3 fichajes, alguno cedido y alguno en propiedad".

¿Por qué aparece en escena?

"Detecté mucho pesimismo y derrotismo. Eso se transmite a los jugadores y al entrenador. Shaheen me dijo que iba a hablar con el dueño. Me dijo que en una hora había avanzado más que en tres meses. Me mueve el cariño que le tengo a la ciudad. He detectado una preocupación por la desaparición del Málaga. Mis relaciones me permitían hacer la gestión que hice".