El palo de José Alberto al Málaga sin nombrarlo

José Alberto López, ex entrenador del Málaga y actual técnico del Racing de Santander, compareció como es habitual tras conseguir una contundente victoria (3-1) ante el Cartagena en la última jornada liguera de la categoría de plata que se disputó este fin de semana en el Sardinero. En dicha rueda de prensa, el míster ovetense hizo alusión hacia los objetivos de su equipo para la siguiente campaña, aunque aprovechó para mandar un recado envenenado a la entidad de Martiricos, la cual no nombró de forma directa pero sus palabras dejan entrever de forma clara a quien va dirigido el mensaje: "Nosotros vamos a apretar hasta donde el equipo pueda llegar, pero teniendo muy claro que el objetivo inicial tienen que ser los 50 puntos, como pensemos en otras cosas.... Creo que hay muchos ejemplos de grandes equipos, capitales de provincia con presupuestos altísimos, mucho más altos que nosotros, que han pensado que ya tenían que aspirar a algo más y al final se pegan un bofetón y donde están en lugar de Primera División es en Primera Federación".

Toca recordar que José Alberto sigue teniendo cuentas pendientes con la entidad de Martiricos debido a su despido, donde hay pendiente un juicio: "La realidad es que con el despido no se presentaron al acto de conciliación, no se llegó a ningún acuerdo por el despido. Siete meses antes todo estaba pactado, las condiciones de despido y hasta septiembre de 2023 no está el juicio a no ser que exista un acuerdo anterior". El míster del conjunto cántabro certificó parte de la permanencia de su equipo en La Rosaleda, donde se impuso a la escuadra de Pellicer por la mínima (0-1) en la jornada 30. Una victoria que permitió a los racinguistas alejarse a ocho puntos, siendo en ese momento quien marcaba la permanencia. Además, los blanquiazules terminaron dicho duelo en inferioridad, pues Genaro se marchó al vestuario en el minuto 46 tras una dura entrada.

Precisamente, tras dicha victoria se deshizo en elogios hacia el club y la ciudad: "La considero mi casa. He pasado poco tiempo aquí, pero tengo muchos amigos en el club y me fui llorando; esa es la realidad. Me fui de aquí llorando, disgustado porque creía que podía aportar en el proyecto, no me esperaba la destitución, aunque podía pasar tras un 0-5, no me la esperaba porque creía que estábamos trabajando bien y desarrollando un buen trabajo". Ahora parece que poco queda de aquella idea que transmitió en la jornada 30, pues su mensaje es directo.