Resquicios legales para amortiguar el golpe

El Málaga sigue haciendo cuentas. Mientras el horizonte competitivo trata de aclararse en medio de la crisis provocada por el coronavirus, el conjunto malacitano debe de tener claras sus cuentas para saber cuánto dinero le hará falta para cuadrar sus cuentas y cómo arreglará la inscripción bajo los parámetros que auspicie LaLiga. La corrección de presupuesto para cerrar esta campaña es de casi 10 millones de euros, 15 para la campaña que viene, algo acuciante que puede haber encontrado una letra pequeña que le ayude a amortiguar el golpe.

La Cope ponía ayer la lupa en el apartado 17.1.6 del artículo 55 de los estatutos de LaLiga y más concretamente en el final de dicho apartado en el cual se excluye a los equipos que han pasado tres de las cinco últimas temporadas en Primera División de que a 31 de julio “los contratos en vigor a dicha fecha con jugadores y técnicos que formen parte de la misma [plantilla deportiva], superior al límite de coste de plantilla deportiva inscribible fijado por el Órgano de Validación de LaLiga, en más de un 30% del Importe Neto de la Cifra de Negocios presupuestada y aceptada por el Órgano de Validación de LaLiga para la referida temporada”.

Es decir que el Málaga podría inscribirse en la competición de cara a la próxima temporada. Sin embargo, este resquicio con el que ya se trabaja en las oficinas de La Rosaleda no excluye al equipo de tener que corregir su desviación, ay que si no asciendo esta campaña, el año que viene seguirá teniendo problemas para inscribir futbolistas y deberá de afrontar una reconversión aún más fuerte. Dicho de otro modo, más que una barra libre, el equipo malacitano gana tiempo y la posibilidad de arreglar sus contratos e ingresos de una manera menos traumática. Este punto no excluye que pueda necesitar una ampliación de capital y renegociar o deshacerse de algunas de las fichas que tiene en el equipo, pero da un margen para la esperanza.

Además, el nuevo panorama que se presenta después de la crisis del coronavirus influirá en varios puntos de los ingresos del fútbol en general, aunque la patronal ya tiene pensado un fondo con el que ayudar a los equipos con sus pérdidas. Se trataría de una especie de línea de crédito siempre auditada por LaLiga para tratar de amortiguar las pérdidas que, en el caso malacitano, no suponen un porcentaje demasiado extenso de sus ingresos.

Aunque su inscripción pueda no correr peligro, las condiciones en que lo haga y su viabilidad irán ligadas a la misma, ya que si el club no concibe un proyecto serio y demuestra que los gastos que le lastran puede asumirlos o abandonarlos, la inscripción en la competición profesional tendría el recorrido de una moneda al aire. De momento, está por ver cuánto y cómo recortará sus gastos. La Junta de Accionistas más el retorno de la vida judicial y laboral de una manera más normal darán nuevas pistas sobre las intenciones de la administración concursal.

Mientras, el equipo se prepara para intentar evitar cualquier opción de descenso y renegociar todo desde la estabilidad que da el fútbol profesional. Los playoffs de ascenso son un premio demasiado lejano e inexigible en la situación en que paró Segunda.