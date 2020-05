Adrián bromea con la falta de abrazos en los partidos

El capitán del Málaga se ha asomado a los medios de comunicación del club para contar cómo vive el retorno al trabajo en las condiciones que permite el estado de alarma generado por el COVID-19: “Con muchas ganas. No solo de poder entrenar, sino también de ver a los compañeros y a la gente que está trabajando estos días con nosotros en el club y cambiar un poco de aires”.

“Va a ser una situación atípica, es como si empezase una competición nueva. Hay que prepararse bien, ser conscientes de que van a ser muchos partidos en poco tiempo y necesitamos de todo el mundo. Cuidarnos al máximo para estar todos a disposición del cuerpo técnico y aprovechar ese arreón final. Para ello, necesitamos ahora una buena preparación y sobre todo ser estrictos y meticulosos con el protocolo para no perder a nadie por el camino”, añadió el centrocampista que confirmó la diferencia entre entrenarse en su domicilio en las instalaciones de La Rosaleda aunque sea con las restricciones que tiene el grupo en la actual fase cero de confinamiento en la que se encuentra la provincia.

Además, Adrián también bromeó con el hecho de que no se puedan abrazar los jugadores para celebrar los goles en el campo si definitivamente vuelve la competición en las próximas semanas: “Va a ser muy raro porque el gol es la máxima expresión del fútbol. Yo eso lo veo complicado. Ya estaremos jugando juntos en el terreno de juego y no poder abrazarte por un gol… es mejor que no vayan a sacar tarjetas por eso porque va a acabar todo el partido expulsado (risas)”.