Rubén Castro está a 9 partidos y 2 goles de otro récord

Rubén Castro se volvió a reencontrarse con el gol cuatro partidos después para ponerse en ocho goles, ya que el tanto ante el Levante fue anulado por fuera de juego a instancias del VAR, y está a punto de conseguir otro récord goleador vistiendo la camiseta del Málaga CF. Quién lo iba a decir con la pobre campaña que está realizando el equipo. Después de colarse en el podio de máximos goleadores de La Liga, primera y segunda, por detrás de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, ahora se coloca a sólo dos goles de poder ser el máximo goleador histórico de Segunda División, un puesto que ahora mismo tiene Nino. El delantero almeriense lo consiguió en la temporada 2008/09 con el Tenerife.

Eso sí, el delantero canario tiene claro que no va a parar con este último gol y confirmó que quiere más: "Quedan nueve o diez jornadas, está complicado, la verdad que no esperaba llevar tan pocos a estas alturas, pero se ha dado así. Ojalá en estos partidos que quedan pueda meter los máximos posibles y puedo llegar a esos 15 goles que pacté con Pepe Mel". Además, recordó ese tanto anulado la anterior jornada contra los granotas: "Era súper importante porque servía para recortar puntos con la salvación, además en el último minuto y ante un gran equipo. No pudo ser, fuera de juego... no sé, por milímetros. No subió al marcador".

También habló el delantero de 41 años sobre la importancia que tenía la victoria ante el Leganés: "Para nosotros era una final, teníamos que ganar sí o sí. Con la actitud y las ganas, además de la ayuda de nuestra gente, hemos podido conseguirlo. Hemos sufrido, pero al final hemos ganado, eso es lo importante. Tres puntos que sirven para dar un pasito más". El killer blanquiazul admitió que espera que este sea el punto clave para levantar el vuelo de una vez por todas: "Ojala este sea el punto de inflexión, ya lo dijimos el día del Zaragoza. El equipo esta muchísimo mejor, llevamos cuatro o cinco partidos compitiendo muy bien y este es el camino. Si seguimos así, vamos a tener muchas posibilidades. A disfrutar ahora de los tres puntos y acto seguido a pensar en el Andorra".

En el aspecto personal, Rubén Castro volvió a sonreír y eso es muy importante: "Contento por haber jugado de inicio, porque es lo que todo jugador quiere, pero cuando toca desde el banquillo no pasa nada porque hay otros compañeros que también se lo merecen. Ahí me toca salir lo antes posible. En esta ocasión, salí titular, hice gol y el equipo ganó, salió todo bien". Aunque reconoció que hubo momentos complicados dentro del partido, como fueron los últimos diez minutos de la primera parte: "Nos afecto un poco el árbitro, nos sacó del partido. En la segunda parte el equipos salió a ganar el partido, a ir arriba, salimos con dos puntas. Hicimos una buena segunda parte y conseguimos la victoria que es lo importante".

El 24 blanquiazul dejó claro que él también cree en una recta final épica, por si alguien tenía dudas: "Tanto yo como los compañeros estamos convencidos que sí se puede. Es una victoria que nos acerca un poco más, es cierto que todavía estamos aún a ocho puntos de conseguirlo, pero claro que con toda la gente que nos apoya y el convencimiento que tenemos estamos convencidos que lo vamos a sacar". Casualidades de la vida, Rubén Castro nunca se quedó por debajo de diez goles en Segunda División y se encuentra a sólo dos de evitar que eso ocurra esta campaña, precisamente los mismos que le pondrían como máximo goleador histórico de la categoría de plata. De esa forma, mataría dos pájaros de un tiro. Cosechar otro récord y salvar su registro goleador. El olfato no lo ha perdido, eso está claro.