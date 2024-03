Samu Román abandona la cantera del Málaga para firmar con el Real Betis

La cantera del Málaga CF está pagando parte de los platos rotos del traumático descenso consumado la pasada temporada a la categoría de bronce del fútbol español, ya que está sufriendo el éxodo de talentos de su cantera a una edad demasiado temprana lo que puede llegar a mermar la aportación de las categorías inferiores al primer equipo a la que estamos acostumbrados estas últimas campañas.

Un nuevo caso ha tenido lugar con la salida de Samuel Román al Real Betis Balompié. El lateral izquierdo deja la disciplina de la entidad de la Costa del Sol después de cinco temporadas en sus filas, en las que ha tenido un gran rendimiento suficiente para poder ser convocado con las categorías inferiores de la selección española.

El futbolista se ha despedido mediante las redes sociales del Málaga CF y, de la misma manera, ha dado la bienvenida a esta nueva etapa en la capital de Andalucía en un club que cuenta con bastantes ex de la entidad de la Costa del Sol en su primer equipo, como es el caso de Pablo Fornals, Isco Alarcón, Manuel Pellegrini e incluso Juanmi, que se encuentra cedido en el Cádiz CF, que está luchando por abandonar los puestos de descenso sin mucha fortuna de momento.

Despedida en Instagram

"Querida familia malaguista,

Ha llegado el momento de despedirme. 5 años después, digo adiós al club que me ha dado la vida y que ha marcado mi carrera como futbolista.

Al mirar atrás, me doy cuenta de que no pude tomar una mejor decisión cuando siendo tan pequeño, el Málaga C.F. me dio la oportunidad de formar parte de su cantera. Durante este tiempo he sido muy afortunado por ser parte de esta gran familia. Gracias a este club he crecido como persona, he madurado y he vivido momentos mágicos que jamás olvidaré.

También he pasado momentos difíciles, porque salir de tu casa con tan solo 12 años para vivir sin el calor de tus padres es muy complicado. Pero esta experiencia también me ha servido para ser más fuerte y luchar contra todas los obstáculos que encuentro frente a mí. La decisión que he tomado no ha sido nada fácil, pero la he tomado junto a mi familia.

Finalmente, me gustaría dar las gracias a todos mis cuerpos técnicos, a los trabajadores del club y de la residencia y a mis compañeros por estos grandes años que me han dado.Siempre os estaré agradecido.

¡Ojalá el Málaga C.F. pueda volver al lugar en el que se merece estar!¡Hasta pronto! ¡Siempre Málaga C.F.!".