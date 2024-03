Weligton, nuevo entrenador del América de Río Preto.

Weligton sigue dando pasos en su carrera de entrenador. A sus 44 años, el legendario capitán del Málaga CF será nuevo entrenador del América de Río Preto, que juega en la Serie B del Campeonato Paulista de Segunda División, la cuarta categoría del estado de Sao Paulo. El pasado mes de diciembre ya obtuvo el título de entrenador por la Federación Brasileña. Son los primeros pasos en una carrera en la que su sueño es regresar algún día a Málaga. Entre la hinchada del club había jolgorio cuando se distribuían imágenes del central encarándose con Messi en su etapa de jugador en La Rosaleda.

Después de 285 encuentros oficiales (282 como titular) con el Málaga CF y a sus 37 años, Weligton colgó las botas. Cuando vio que el físico no le daba, renunció a su ficha para posibilitar la llegada de un refuerzo y se quedó como ayudante en el cuerpo técnico del Gato Romero, donde estaba Sergio Pellicer, y después de Míchel. En algunas ocasiones se ha apuntado a un posible regreso en otras áreas, pero no cristalizó nada. Finalmente regresó a Brasil. Aun así, visita periódicamente Málaga y sigue activamente la actualidad del equipo. Ahora le toca el paso de coger un banquillo profesional tras alguna experiencia en cantera.

"Rompe los muros que aparecen frente a ti para construir escaleras que te llevarán al camino de tus logros". Quiero dar las gracias a CBF Academy por la enseñanza y a todos los colegas. Toda la suerte del mundo para cada uno de ustedes, que sus metas se alcancen", publicó en su Instagram cuando obtuvo el título: "Siempre dejé claro que mi primera opción sería este club, el Málaga. He estado y cumplido con mi familia y mis padres que por eso dejé un tiempo el fútbol para dedicarme a ellos. Ahora estoy dispuesto a volver, pero siempre que me quieran y si puedo aportar algo. Soy más de banquillo, es lo que me gusta, lo que me corre por la sangre, no podría estar arriba sentado y mirando".