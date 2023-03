Sergio Pellicer pone a Esteban Rolón como ejemplo para N'Diaye, Gallar y Loren

Si por algo se caracteriza el técnico del Málaga CF es por ser justo, transparente y muy directo con sus mensajes hacia la plantilla. Siempre sabiendo qué decir, cómo y cuándo, sin desvelar cosas internas por supuesto, pero dejándole claro de forma pública al jugador que sea que tiene que ponerse las pilas. Ya lo hizo en el caso de Alfred N'Diaye, cuando pidió gente comprometida para ir a la guerra: "Mientras esté en esta situación, y con lo que ha ocurrido, no va a estar. Va a estar entrenando, pero no voy a contar con él. Hay situaciones en las que hay que diferenciar de lo personal y lo profesional. Hay veces que la buena gente toma malas decisiones porque hay temas personales por medio. Tampoco debemos hacernos más daño. Ha estado con el vestuario, con el grupo, uno más, pero a la hora de buscar los guerreros, él no está en el batallón". Comentó tras el empate ante el Levante en La Rosaleda la jornada pasada.

Sin embargo, el míster de Nules volvió a dejar un mensaje claro para ciertos jugadores tras conseguir una necesitada victoria ante el Leganés. En esta ocasión, fue para el jugador senegalés, quien se reincorporó esta semana con el grupo a los entrenamientos, y los dos desconvocados, Álex Gallar y Loren, por decisión técnica. Sin duda, el 11 blanquiazul, máximo asistente del equipo, no está al nivel que se le espera, y el jugador del filial tampoco supo aprovechar los minutos que le ofrece Pellicer en el primer equipo. Tampoco destaca con Funes. Por eso, el entrenador de Martiricos les recalcó la situación que vivió en su anterior etapa: "Para mí lo importante son los que están. Las palabras son con hechos. Hace tres años, Esteban Rolón no contaba para el cuerpo técnico y jugó uno de los partidos más importantes de la historia reciente contra el Deportivo. Se lo ganó en el día a día entrenando y se mereció jugar ese día. Espero que los jugadores que por decisión técnica se quedaron fuera nos den lo que queremos. Espero que estén por la labor".

Precisamente, el jugador argentino pasó sin pena ni gloria por la entidad blanquiazul. Llegó en la época de Al-Thani y estuvo tres temporadas, desde la 2017 a la 2021, donde sólo disputó 19 encuentros y no consiguió celebrar un gol con la elástica blanquiazul. Tampoco dio ninguna asistencia. El pivote se marchó en plena campaña 2020/21 tras realizarse un ERE en Martiricos. Rolón estuvo toda la pretemporada a las órdenes de Pellicer y llegó a viajar a Tenerife y Castellón, donde incluso saltó al campo en el minuto 88. Sin embargo, a finales de noviembre se volvió a su país natal para defender la camiseta del Huracán después de no haberse sentido cómodo en su aventura europea. No se terminó de asentar ni en el Genova ni en el propio conjunto malacitano. El jugador de 28 años se encuentra ahora en Boca Junior, con quien tiene contrato hasta diciembre de 2025.