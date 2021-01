Sergio Pellicer compareció este viernes en la previa del choque ante la Ponferradina, primera jornada de la segunda vuelta de la competición para el Málaga CF. Fue para el entrenador blanquiazul el enfoque central de la rueda de prensa, pensando en la mejora del equipo para estas próximas 21 jornadas y esa intención de empezar de cero.

"Empezamos todos de cero. Lo afrontamos con la idea de empezar totalmente de cero y sumar de tres en tres. Es un rival en racha, con una regularidad constante, de clasificación y puntos. Ha perdido partidos pero consigue coger racha de victorias consecutivas. Le permite estar en la tabla media-alta. Tres puntos arriba o abajo te hace subir mucho", valoraba inicialmente el castellonense sobre el duelo ante la Ponferradina: "Es un rival que no necesita mantener un ritmo alto de partido, se maneja bien con un bloque sólido. Está siendo un rival en ese aspecto que no es fácil, con un entrenador que lleva mucho tiempo, ya me enfrenté con él en 2B. A nivel de estructura y conceptos defensivos muy claros. Igual tiene alguna baja por el tema del Covid".

"En la primera vuelta unos hicieron más y otros menos puntos. Vamos a pelear por ser un equipo que mejore en esta segunda vuelta", destacaba Pellicer, que mantiene varias bajas en su plantilla y suma la de algunos canteranos debido al coronavirus: "Tenemos la baja de Escassi, Matos, Hicham y algún chico del filial. Mañana por la mañana haremos una estimación. Hemos tenido un problema con Benkhe, para poder ajustar la convocatoria y tendrá que entrar algún chaval por él".

Sigue presente ese déficit que ha mostrado el equipo en La Rosaleda, una de las asignaturas pendientes para el técnico: "Mejorar los registros para poder conseguir los objetivos como local, seguir con esos registros visitantes, tenemos que mejorar en esos aspectos, tenemos que quitarnos esa losa mental. Es cierto que este primer bloque de partidos es tremendamente importante por las sensaciones y seguir sumando puntos. En casa tenemos que sumar de tres en tres. Tenemos que mejorar cómo entramos en la segunda parte. Ser más equilibrados como local".

"En la finalización, muchas veces aparecemos mucho pero se diluye en ese último pase, en esa pausa al final. Somos un equipo eléctrico y debemos tener esa pausa", apostillaba Pellicer sobre la falta de gol, y recordaba también que "a nivel defensivo hay decisiones que nos están penalizando, intentar saber recomponerse, reponerse ante los errores, son muchas circunstancias que estamos trabajando en el día a día. Soy optimista en ese aspecto. También hay muchas cosas positivas tácticas, mentales y físicas. Vamos a seguir mejorando. Lo más importante es olvidarnos de la primera vuelta, esto es lo que tenemos y ahora empezar de cero. Eso nos va a hacer sumar".

Sobre la Ponferradina, destacó que ellos no participaron en Copa del Rey y que han tenido "20 días para preparar el partido". "Nos vamos a encontrar un partido muy cerrado y muy parecido al del año pasado, diferentes protagonistas pero muy parecido. Un equipo que maneja varias estructuras, tiene gente dinámica por dentro. Es un partido de momentos, de intentar cometer los menos errores posibles. En el desgaste mental y físico. Una acción a balón parado, provocar el error del rival", zanjaba definiendo el encuentro Pellicer.