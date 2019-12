Víctor Sánchez del Amo mete presión al club con los fichajes

Víctor Sánchez del Amo atendió a los medios de comunicación en el estadio de La Rosaleda para realizar su valoración previa al partido entre el Málaga y el Tenerife. Pero al final, lo deportivo fue lo secundario. El entrenador blanquiazul se centró en lanzar mensajes claros sobre la necesidad de fichar cuanto antes para poder competir.

“Empezamos con desventajas competitivas por no poder planificar como el resto de adversarios. Afrontamos eso con valentía y ganas de rebelarnos contra eso. Nos penaliza lo que era previsible porque nos faltan especialistas en el remate. El rendimiento del equipo nos está permitiendo tener opciones en todos los partidos. ¿Por qué hago este comentario? Porque llega el mercado de enero. Nuestros rivales también se van a reforzar, los que están con dificultades y los que están con menos. Si nuestro mensaje de situación es que hay un problema económico de supervivencia del club, creo que no es coherente no tener claro que eso también afecta a lo deportivo. No se pueden tener unas expectativas por encima de pelear para mantenerse cuando estás intentado sobrevivir en lo económico. A final todo va relacionado. Si debilitamos al equipo deportivamente, porque se escucha que en el mercado de enero una de las vías para conseguir ingresos y solventar esos problemas económicos es hacer caja con los jugadores importantes, y eso no viene unido a reforzar el equipo también con las necesidades que tenemos, porque venimos de una ventana de mercado en la que no nos reforzamos. Si en esta tampoco lo hacemos, tendremos mayor debilidad competitiva. Y esta es la realidad de la competición y realidad nuestra. Sabemos dónde estamos y que el esfuerzo de todos es fundamental para sacar esto adelante en lo deportivo, pero en lo económico también y tenemos que ir de la mano, esa incertidumbre la seguimos teniendo”, se explayó Víctor.

El entrenador del Málaga fue cuestionado acerca de la información oficial que le llega desde distintas áreas del club: "El día a día es que estamos encarando el mercado de fichajes de enero. Tenemos reuniones semanales con Manolo Gaspar y con Richard Shaheen. El mercado es importantísimo para nosotros. A todos nos gusta ganar todos los partidos y esa mentalidad nunca se va a perder. Pero tenemos que tener clara nuestra realidad. Tenemos una plantilla descompensada y ahora tenemos la oportunidad de hacer los ajustes que necesitamos, porque nuestros rivales los van a hacer. La realidad del equipo es que los resultados son acordes a nuestra situación. Estamos donde la probabilidad decía que íbamos a estar, peleando con los equipos que quieren mantenerse. Pero estamos en una disposición mejor que nuestros adversarios, porque vemos que tienen problemas deportivos tremendos, que buscan unión en el vestuario y con la afición. Nosotros tenemos eso multiplicado por mucho. Los jugadores están demostrando su compromiso con el club pese a la incertidumbre y el plus de la afición. Estamos en unas distancias en las que la clasificación puede dar muchas vueltas. Pero el mercado es un punto de inflexión porque los equipos se van a reforzar y podemos estar más debilitados que nuestros rivales”.

Insiste Víctor en reducirlo todo a la falta de delanteros: "Por el juego del equipo tenemos clarísimo que si hubiéramos tenido una efectividad en la media de la liga, estaríamos entre los diez primeros sin ninguna duda. La realidad es que no la hemos tenido porque sólo tenemos a Armando Sadiku y hay que buscar soluciones. Nosotros necesitamos mejorar porque queremos estar más arriba”.

Al hilo de sus contactos con cargos importantes del club, recado para el presidente, Abdullah Al-Thani: "Ninguna información o noticia de qué pasa por la cabeza del jeque”. Sobre la conversación con Ramón Calderón, metido en algunas de las posibles operaciones de la entidad, no dio demasiados detalles: "Yo no tengo información al respecto. Sólo lo que veo en los medios. ¿Que Ramón Calderón ha hablado conmigo? Yo hablé hace poco con él porque coincidimos en el AVE, no recuerdo el desplazamiento que era. No sé si él tiene casa aquí o viene asiduamente, o se trata de ese tema en el que está mediando. Ese día hablamos y nos comentó que existía la famosa tercera vía y que estaba abierta. Tampoco es nuestra fuente de información Ramón Calderón, tenemos la nuestra que es el club, que es a quien nos debemos. La fiabilidad la tenemos de lo que venga de casa, no de terceras personas”.

De los frentes abiertos del Málaga a nivel de propiedad, que no son pocos, volvió a derivar hacia el mismo punto: "Todo lo que sea resolver problemas nos viene bien a todos. Nosotros nos dedicamos a resolver las que son de carácter deportivo, las que son de gestión, nos afectan. Los problemas están para resolverlos. También es importante entender las velocidades. La deportiva es un día a día, semana a semana. Los rivales siguen, van mejorando, se refuerzan. Si las económicas van más lentas, muchas veces se dejan las cosas para la última semana. Tiene poco sentido tener ventanas tan largas cuando prácticamente no hay operaciones al principio y se dejan todas para el final con las competiciones iniciadas. Nos pasó en las tres primeras jornadas y con todo el jaleo que hubo y donde tuvimos consciencia de la realidad que había. Hay dos velocidades. Si no se resuelven los problemas económicos con celeridad, nos vemos afectados en lo deportivo”.

Próximos partidos

"Lo mismo que todos los equipos, no podemos jugar tres partidos a la vez. Jugamos el siguiente y lo afrontamos con toda la atención en él. Nos ofrece la posibilidad de adelantar a un rival, esa motivación es suficiente. Nuestra idea es escalar posiciones en la clasificación y dedicarle un triunfo a nuestra afición”.

Palabras de Adrián

“Todos los partidos son importantes. Por eso lo podemos calificar como el más importante. En esa línea todos tenemos el pensamiento de Adrián".

Lorenzo, en la lista

“Lorenzo... esta semana ha habido incidencias con jugadores en la demarcación de ataque y algunos como Hicham no han podido completar las sesiones por un proceso gripal y se abren posibilidades. Ha entrenado fenomenal durante la semana y por eso ha entrado”.

Estado de Keko Gontán

“Está bien, ya se ha recuperado de la lesión pero no caben todos en la lista. Llevamos una convocatoria con los que pensamos que están los mejores condiciones para este partido. La configuración del banquillo tiene que permitirnos acometer las distintas variantes que pueda haber en un partido. Tiene que ser una convocatoria estable. Keko ya ha entrenado muy bien, con muy buena disposición y actitud, en la línea de todos. Estamos encantados con el trabajo de todos”.

Llegada de Baraja

“Nos enfrentamos a un equipo que ha cambiado de entrenador y eso genera incertidumbre de cómo jugará el rival. En una semana es complicado que se puedan ver muchos cambios, pero sí de sistema y de nombres. Nos centramos en nuestros mecanismos y en conseguir ser cada vez más sólidos en defensa y en ataque. Nuestro caballo de batalla es la finalización, a ver si aprovechamos que estamos en casa para mejorar eso. Mejorando ahí vamos a estar muy cerca de las victorias. Hemos estudiado las distintas opciones que puede ofrecer el Tenerife para estar preparados”.

¿Punto inflexión?

"La temporada no está siendo fácil porque no es una temporada fácil de acometer. Yo creo que somos realistas, jugadores, técnicos y hasta afición. Voy por la calle y me encanta pasear y ver que la gente me transmite apoyo y ánimo, lo mismo que en el estadio. Independientemente de los resultados, que eso es una muestra de la calidad de afición que tenemos. En las últimas semanas se me pregunta por la afluencia, asistencia, que ha bajado. Sentimos apoyo en los buenos y malos momentos. Es una afición diez y lo demostró la temporada pasada cuando el play off y lo hace en esta semana tras semana. Permiten que los jugadores tengan fuerza, confianza y energía. La afición del Málaga es la tercera en afluencia en la categoría. También habrá que aplaudir eso. Nos gustaría verlo lleno cada jornada, pero los que llevan el fútbol también toman unas decisiones que no se lo ponen fácil a los aficionados a ir a sus estadios. No creo que sólo afecte aquí, sino en todos. El partido pasado en Soria, Los Pajaritos estaba desangelado”.