Golpes a la historia (18:00)

Los más apocalípticos ya vaticinaban algo así. Un bache inesperado contra un rival en quiebra. La incertidumbre que generó el Reus durante todo la semana previa al choque la dejó en Málaga con su visita. El runrún desde el correctivo de los catalanes en La Rosaleda no ha cesado. Ayer Muñiz recogía los últimos coletazos en la rueda de prensa previa al envite ante el Zaragoza. “Duro” y “difícil” fueron los objetivos que usó el gijonés para definir el traspié que ante los maños se buscará cimentar en olvido de una mala tarde.

Han pasado más de 41 años desde el último encuentro entre zaragocistas y malaguistas en Segunda División en tierras aragonesas. Hay que remontarse al siglo pasado, cuando las siglas blanquiazules eran las de CD y no las de CF, exactamente en diciembre de 1977 cuando el Zaragoza se midió al Málaga en la categoría de plata. Es un histórico de la élite el conjunto maño y aquella temporada, que ascendería a Primera, derrotó a los blanquiazules por 3-1. El tanto de los malacitanos no podía ser más malagueño: Miguel Ramos Vargas Migueli.

Pero los tiempos han cambiado, el Málaga ha bajado a Segunda tras una década de éxitos en la élite y el Zaragoza está en su sexta campaña en la categoría siendo el noveno conjunto con más temporadas en Primera División. El fútbol es caprichoso y jamás entendió de historia y encuentros como el que se lidiará hoy desde las 18:00 en La Romareda es ejemplo de ello. Hay muchas historia entre las franjas del Málaga, ascensos, descensos, Champions League, Intertoto, desapariciones... La de los blanquillos está llena de títulos, con varias Copas del Rey, una Supercopa de España y la famosa Recopa del 95 ante el Arsenal en el Parque de los Príncipes.

Pero ambos echarán esa historia a un lado esta tarde para tutearse sobre el césped. El Málaga está centrado en recuperar la senda del triunfo, esquiva desde hace un mes, tras el paso del Cádiz por La Rosaleda. Un empate ante el Oviedo y el caos ante el Reus es el último bagaje blanquiazul. Completamente dispar es el caso de los maños, que destituyó a Lucas Alcaraz hace dos jornadas y dio el mando del banquillo a un Víctor Fernández que ha logrado que el Zaragoza suma de tres en tres ante el Extremadura en casa (2-1) y ante el Sporting de Gijón en el Molinón (1-2). Con esa dinámica recibe a un Málaga hambriento.

Renato Santos y Hugo son la alternativa a los señalados Juanpi y Dani Pacheco

Tiene dudas lógicas Juan Ramón Muñiz para confeccionar el once en La Romareda. Quedó muy a disgusto del desempeño de Juanpi y Pacheco ante el Reus, ambos sustituidos tras el descanso. Renato y el canterano Hugo fueron sus relevos, mismos hombres que podrían provocar cambios en el equipo titular. Con el resto, no se esperan variaciones ni la dupla ofensiva, con Harper y Blanco; ni en el entramado defensivo. Luis Hernández ni Ontiveros, dos hombres importantes no llegaran a la cita. Sí lo hizo el canterano Keidi Bare, que entró en la convocatoria por Héctor y por delante de Boulahroud.