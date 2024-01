Más cambios de horario: Modificado el Málaga-Intercity y Málaga-Mérida

Además de la modificación en el horario del Málaga-Real Murcia, la RFEF también varía las visitas del Intercity y Mérida a La Rosaleda. Solicitado por el club de Martiricos ante la coincidencia con partidos del Unicaja; actuó con celeridad el Málaga cuando la Federación publicaba los horarios de la segunda vuelta, salvo las dos últimas jornadas, y ese ajuste ilógico, por los abonados que comparten La Rosaleda y el Carpena, además de su seguimiento. Por lo tanto, el Málaga-Intercity pasa a disputarse el 17 de marzo a las 12:00 horas, no a las 18:00 horas como en un principio estaba programado. Ese día hay un Unicaja-Real Madrid (18:30 horas), por lo que hay un margen amplio entre ambas citas. Al igual que en el Málaga-Mérida, aunque este sí cambia de día: del 4 de mayo, sábado, a las 20:00 horas, que coincidía con el Unicaja-UCAM Murcia de ACB; se traslada al 5 de mayo a las 19:00 horas. Se ha podido encontrar solución ante la flexibilidad de la RFEF.

𝐎𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬Jornada 2️⃣8️⃣🆚 @CFIntercity 🗓️ Domingo 17 de marzo⌚️12:00 horas🏟️ La Rosaleda#MálagaIntercityJornada 3️⃣5️⃣🆚 @Merida_AD 🗓️ Domingo 5 de mayo⌚️19:00 horas🏟️ La Rosaleda#MálagaMérida — Málaga CF (@MalagaCF) January 10, 2024

Izan y Cordero, con España sub 18

Izan Merino y Antoñito Cordero vuelven a marcharse con la sub 18. Ya un asunto recurrente que España mire al Málaga CF, con proyectos incipientes e interesantes y con dos jugadores ya en total dinámica de primer equipo. España jugará un amistoso ante Italia el próximo 17 de enero (18:00 horas) ante Italia, en Las Rozas, que no supone un agravio importante para Pellicer, no se perderán partidos de Primera RFEF, pero sí complica la preparación para el partido más importante de los blanquiazules a medio plazo: el Málaga-Castellón en La Rosaleda del próximo 21 de enero. Trascendental para seguir vivo en esa pugna por el ascenso directo. Merino y Cordero se concentrarán, según la Real Federación Española de Fútbol, el día 15, lunes, justo después del Ceuta-Málaga CF, por lo que serán apenas 72 horas alejados de la rutina blanquiazul. Pero se añade carga, dos jugadores importantes para el seleccionador David Gordo, y el riesgo de que puedan llegar justos al fin de semana.