Así se vivirá el concierto en La Rosaleda del mundo virtual

El Ayuntamiento de Málaga junto a al Málaga CF y sobre todo la labor de Rock and Game ofrecerán un concierto de rock autóctono, gracias a la participación de las bandas MartÍn&CÍa y Vema, este sábado 3 de diciembre a partir de las 20:00 horas en la Caja Blanca, aunque también se podrá seguir a distancia en el mundo digital. Toda la información para poder vivir esta experiencia de inversión en realidad virtual se explica en el video. La Rosaleda se convierte, debido a este evento, en el primer estadio español que se recrea en el metaverso. El siguiente tuit traslada la experiencia que se va a vivir si se hace uso de unas gafas de realidad virtual, porque el PC o la Smart TV no logran la misma inmersión.

Hoy ha sido la presentación del que será el primer concierto de música en directo en La Rosaleda en el Metaverso. El evento será una experiencia única e inmersiva enmarcada en la Mobile Week de @malaga, que impulsa a través de la concejalía de Educación, Juventud y Fomento. pic.twitter.com/LpsebR5Lwt

— Málaga CF (@MalagaCF) December 1, 2022

Durante la rueda de prensa, los propios periodistas han aprovechado para disfrutar de la sensación que quizás por primera vez vivan muchos usuarios malagueños y no malagueños. Es importante recordar que el Plaza Mayor ubicará un stand con tres gafas Oculus para ayudar así a que esta oportunidad se aproveche cien por cien. Los creadores Rock and Game han intentado que no le falte ningún detalle a La Rosaleda. Durante el concierto se podrá bailar, conversar con otros usuarios, interactuar con los músicos, beber cerveza e incluso lanzar fuegos artificiales. Sin duda una experiencia que no se puede dejar escapar.

¡El 𝗠𝗲𝘁𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 llega a La Rosaleda! 💻🎤🌍

El sábado 3 de diciembre, en la Caja Blanca, se celebrará un concierto musical que también podrá vivirse en el Estadio La Rosaleda de manera virtual gracias a la innovadora tecnología del Metaverso.🔗 https://t.co/PlkoXaFmON pic.twitter.com/kVBcESO1zo

— Málaga CF (@MalagaCF) December 1, 2022