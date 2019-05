El tren no para. Así que tienes dos opciones, cogerlo en marcha o ver cómo lo hacen otros. Y no entiende de colores ni de historia. El Málaga ya no tiene acceso a los dos vagones de primera clase. Ahora tiene que pelear por asegurarse entrar en los cuatro siguientes, a poder ser el tercero. Ascender a la máxima categoría vía play off es verdaderamente complicado, así que tiene que intentar garantizarse ciertas ventajas que sólo llegan vía clasificación.

Enfrente tendrá a un Zaragoza que está virtualmente salvado. Incluso perdiendo en La Rosaleda, los de Víctor Fernández podrían lograr la permanencia matemática esta jornada. Esa suerte no la tiene el Málaga, que a cambio tiene la ocasión de cerrar el viernes metiendo presión a los otros implicados en esta carrera final. Con el Albacete a sólo tres puntos y el Mallorca a dos, teniendo ambos que medirse este fin de semana a Sporting de Gijón y Deportivo a domicilio, los blanquiazules podrían llegar a la noche del lunes en el podio de Segunda, escenario idílico para plantarse en el Carlos Belmonte.

Pero eso son cuentas y todo pasa por tratar de sumar otros tres puntos ante el Zaragoza. El Málaga viene con impulso y descanso en las piernas. Tras ganar de manera incontestable al Oviedo, el hueco de la cita ante el Reus ha servido para que se recuperen algunas piezas importantes para el cuadro malacitano. Además de darles tiempo a Juankar y Koné, Víctor ha podido tirar de Fede Ricca y de Dani Pacheco, que no jugaba desde la cita contra el Nàstic de Tarragona dos meses atrás.

Es posiblemente la alineación más comprometida para Víctor desde que asumió el cargo. Sin Keidi Bare tiene que remodelar el centro del campo. Lleva a Boulahroud y deja a Lacen, pero todo parece apuntar a que finalmente tirará de Adrián González para acompañar a Alfred N’Diaye. Eso traería efecto dominó- Para ocupar la mediapunta el abanico es más amplio. Koné, que volvió ante el Oviedo, es un candidato, pero también Álex Mula y hasta el recuperado Dani Pacheco.

En la zaga también hay un par de casos que gestionar. David Lombán se perdió el último partido por sanción y en su lugar entró Luis Hernández, que cuajó un partido soberbio. Decisión difícil. Algo similar pasa en el lateral izquierdo. Ricca llevaba lesionado desde el duelo contra el Mallorca. Después de probar a Diego González, Víctor se la jugó con Juankar ante el Oviedo y fue un éxito. Sucede que el madrileño entonces le pudo dar sólo una hora de calidad.

Se alegra no obstante el entrenador del Málaga de tener más y mejor donde elegir, después de un tiempo donde estaban los elementos casi justos. Se respira otro aire, no hay lugar a dudas. También en el entorno, con una afición volcada y que planea diferentes iniciativas para apoyar a los suyos esta noche ante el Zaragoza.

El conjunto que dirige Víctor Fernández llega con alguna ausencia ilustre como la de su capitán, Zapater. El maño es el tercer inquilino de su banquillo en este curso, algo que nunca es buena señal. Pese a todo, ha conseguido dotar al equipo aragonés de personalidad y tiene una clara vocación ofensiva mezclada con elementos jóvenes muy interesantes.