El mensaje de ambición del Málaga CF Femenino para la 2024/25

Ruth Acedo, capitana del Málaga CF Femenino, mantiene el mensaje de ambición con vistas a la temporada 2024/2025 cuando apenas acaban de dar carpetazo a la 2023/2024 en la que las blanquiazules han finalizado en novena posición en el Grupo 2 de Segunda Federación con 38 puntos. Una temporada tranquila en la que se ha logrado la permanencia sin sobresaltos pero no se ha optado al ascenso. No se conforma el conjunto de Rubén Gallego.

"No ha sido la temporada que esperábamos, nos vamos fastidiadas para casa. Al principio las expectativas eran otras. Somos el Málaga y el Málaga tiene que estar siempre peleando por los puestos de arriba. Sinceramente, yo personalmente no me voy satisfecha, ha sido una temporada complicada y no han salido como se quería. Ya ha terminado y a intentar resetear la mente para volver a ilusionarse. Con ganas de que llegue el año que viene", aseguró Ruth en una entrevista en Área Malaguista.

Pese a que no contaba con un gran presupuesto, cambió de entrenador durante la temporada y los principales refuerzos no llegaron hasta la segunda parte del curso, no se conforma la malagueña: "Es que somos el Málaga y tiene que aspirar siempre a lo más alto. Nuestra idea es volver lo antes posible a la máxima categoría. Hay que ir poquito a poco. Veo las imágenes del ascenso a Primera y ojalá se repita pero para ello hay que hacer las cosas muy bien. Hay que ser más autocríticos y exigirnos mucho más por parte de jugadoras y club".

Vestuario malagueño

"Es una idea común. En el vestuario somos muchas malagueñas y nos duele esto. En el deporte y en el fútbol no siempre salen las cosas como se quiere, pero ahora a resetear y volver con ilusión para que en el próximo año nos vaya mejor", contó Ruth. El equipo seguirá entrenándose durante el mes de mayo en el que ha sido su cuartel general este curso, el campo de Los Manantiales (Alhaurín de la Torre). Aún esperan fechas para saber cómo será la pretemporada.