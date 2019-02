(18:00) Con nuevos aires

Soplan nuevos aires en el Málaga. Los retoques invernales han cambiado aparentemente al conjunto blanquiazul, que presenta nuevos argumentos para tratar de lograr el ansiado ascenso a Primera División. No han supuesto un efecto importante en los resultados, pero sí han generado un cierto optimismo después de ver en acción a varios de los fichajes invernales.

Queda en la retina, por cercanía y sensaciones, el estreno de Iván Alejo como jugador del Málaga. Ante Las Palmas completó una actuación magnífica, aportando cosas que en la plantilla blanquiazul pueden hacer muy pocos. Uno de los que está capacitado para obras así es Javi Ontiveros, pero el extremo marbellí continúa en la grada. Huele a castigo aunque Muñiz intente quitar hierro a sus decisiones.

Alejo será titular, como también Erik Morán. El centrocampista de Portugalete va poco a poco haciéndose con el traje nuevo. Aunque sus actuaciones no hayan sido brillantes, coincide que el Málaga fue a peor en las dos citas en las que ha participado justo cuando le sustituyen. Además, a N’Diaye parece que le ha sentado bien la libertad que Morán le concede. La pena es que no estará completando el trío Keidi Bare, sancionado. El albanés no es un fichaje pero como si lo fuera. Ha encajado a la perfección y le da una intensidad al equipo que no tenía.

La solución más lógica –en caso de que se mantuviese el dibujo– sería que Adrián se sumase al mal llamado trivote. Pero eso es algo que Muñiz no ha dejado claro. La presencia del joven Iván Jaime en la expedición es significativa también. El asturiano tiene dudas acerca del dibujo idóneo, lo que sucede es que para regresar al sistema con dos delanteros anda escaso de piezas.

La ausencia de Blanco Leschuk también tendrá efectos negativos. Seleznov no parece listo para 90 minutos. Prácticamente no hace nada en los ratos que tiene. Su aspecto es el de alguien fuera de forma. La alternativa al ucraniano es Jack Harper, un chico con pundonor y capacidad de trabajo pero al que le viene mejor actuar como segundo punta antes que como delantero centro.

Porque lo de Blanco no es cuestión de gol. De hecho, lleva tanto sin marcar que casi ni se recuerda. Lo del argentino tiene más que ver con el funcionamiento colectivo y con la manera de condicionar a los rivales. Toca explorar nuevas fórmulas en un Málaga que busca en el mercado un nuevo delantero ante la baja de Mamadou Koné, que seguramente se perderá lo que queda de temporada por lesión.

También destaca el regreso de Luis Hernández a la convocatoria blanquiazul. El central no juega desde el 3 de noviembre, en el campo de Osasuna. Además del liderazgo que venía ejerciendo en defensa, el madrileño era un arma fundamental con sus potentes saques de banda. Muñiz no quiere forzar en demasía pero sí ir metiéndolo en dinámica poco a poco.

Enfrente espera el Rayo Majadahonda, un equipo que gustó mucho en La Rosaleda por su trato del balón. Quizás no resulte tan sencillo para nadie poder proponer porque el césped del Cerro del Espino está en un estado calamitoso y para más inri allí mismo se juega unas horas antes un partido de semifinal de la Copa de la Reina entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. En el conjunto de Iriondo anda, por cierto, Héctor Hernández. Y tiene ganas.