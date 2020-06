Pellicer: "Es muy difícil arbitrar y para eso está el VAR".

Aunque con cierta autocrítica, en un examen general del punto conseguido por el Málaga en el Heliodoro Rodríguez López Sergio Pellicer terminó satisfecho. "Estos dos partidos después del confinamiento nos está ocurriendo de todo. Hay que mejorar. Lo mejor es el esfuerzo de los jugadores cuando nos quedamos con 10. Es muy difícil como se quedó el partido. El equipo tuvo alma", comenzaba el entrenador, que analizaba el empate y su valor: "Este punto vale por dos porque el golaveraje vale mucho. Veníamos con la idea de conseguir los tres. El Tenerife empezó bien y nos costó ajustar, cuando lo hicimos después del descanso de hidratación y nos sentimos mejor y ocurrió la expulsión. Luego defendimos con mucha alma y agradecer el esfuerzo y valorar este punto porque vale por dos. Tenemos que mejorar mucho en el aspecto ofensivo, pero en el esfuerzo es el fiel ejemplo de lo que queremos".

El encuentro se dividió en varias partes. "Cuando estábamos once contra once ellos estaban siendo mejores y ahí es cuando debemos ser autocríticos de puertas hacia adentro. En ese aspecto tenemos que mejorar. Que los jugadores se vayan soltando y nosotros encontrar soluciones. Somos muy resultadistas, pero más allá de las situaciones, el equipo tuvo una capacidad de sacrificio enorme. El equipo defendió muy bien. Aún nos cuesta correr hacia adelante, hay que mejorar en esa fase ofensiva", explicaba el castellonense, que profundizaba: "Hay dos partes diferenciadas. En los primeros 20 minutos el Tenerife encontró vías que teníamos preparadas, pero ellos llegaron por una zona determinada y tuvieron profundidad. Después del descanso de hidratación nos sentimos más cómodos, luego con un jugador menos es muy difícil".

Cuestionado por la expulsión de Keidi Bare, poco antes del descanso por doble amonestación amarilla, el entrenador blanquiazul ofreció su impresión. Y fue contundente. "No la he podido ver aún en televisión, no he tenido tiempo. Llevamos dos partidos un poco extraños en todas las situaciones. Para que le quiten una tarjeta roja a un jugador... nos pasó con Lombán. Ahora habrá que verlo. Es muy difícil arbitrar y para eso está el VAR. No debemos tropezar con la misma piedra, nos debe servir para mejorar. Nos sentimos decepcionados si no ha sido y sobre todo castigados. En el anterior partido no estuvimos nada bien, pero cuando mejor estábamos vino la expulsión. En este, en el mismo momento. Espero que para bien del fútbol esto sea corregido, tenemos una herramienta para que el ser humano, que se equivoca, no se equivoque", aseguraba.

Fue el segundo choque sin público, una situación normalizada en esta desescalada por la crisis del coronavirus. "Una sensación extraña, pero bienvenido sea el fútbol. Significa que poco a poco volvemos a la normalidad. De jugar de local o visitante sólo está la diferencia del viaje. Nuestra afición gana puntos en nuestro estadio y ahora ese factor no existe. Es un momento de sensación vacía, pero bienvenido sea. Es lo mejor para olvidar esta pesadilla que fue la pandemia", cerraba Sergio Pellicer.