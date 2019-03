El alcalde de Vélez precisa que la Junta ya cuenta con informes sobre el tranvía y su financiación

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), entiende que "no parte de cero" en las gestiones con la Junta de Andalucía para negociar la financiación del déficit del tranvía. El regidor contestó ayer a la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, que el pasado martes dijo que al no existir ningún acuerdo firmado ni ningún otro documento acreditativo en la Consejería de Fomento "parten de cero" en lo que se refiere al acuerdo al que puedan llegar ambas administraciones para poder recuperar el servicio tranviario.

Navarro comentó que dado que no hay ningún convenio firmado no podía pronunciarse acerca de la vuelta de este medio de transporte ni tampoco estaba en la agenda del Gobierno andaluz. No obstante, señaló que serán los responsables municipales los que tendrán que solicitar la reunión. A partir de ahí, el Ejecutivo podría estudiar su viabilidad.

A propósito de ese encuentro, el regidor veleño comentó que ha estado esperando los cien días que se dan de cortesía al nuevo Gobierno andaluz para retomar las negociaciones con la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y reclamar la documentación que sobre el trabajo realizado por sus antecesores obra en poder de la Junta de Andalucía.

El primer tranvía de Andalucía en vía muerta El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), aprovechó ayer para volver a culpar a su antecesor en el cargo Francisco Delgado Bonilla (PP) por su decisión de paralizar este sistema de transporte, que fue el primero de Andalucía. Fue en junio de 2012 y lo hizo porque según él era insostenible el déficit que acarreaba para las arcas municipales. El tranvía conectaba desde octubre de 2006 el casco urbano principal de Vélez-Málaga con el núcleo de población de Torre del Mar, en un trazado de 4,7 kilómetros, que debería haberse ampliado en una segunda fase de 1,2 kilómetros, que nunca entró en servicio.

"Tienen todos los informes que nos pidieron y el borrador en el que se recogía cuál iba a ser la financiación para cubrir el déficit del transporte municipal; por tanto, entiendo que no partimos de cero. Partimos de una situación de conocimiento por parte de la Intervención y de los técnicos", defendió el alcalde, que recordó que "en su día se lo manifestará a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, a quien también se le remitirá toda la documentación que en su día nos fue requerida".

El acuerdo al que se refiere el alcalde de Vélez-Málaga es el que cerró de palabra –compromiso público– con el anterior titular de Fomento, Felipe López, en noviembre de 2015. Éste consistía en la financiación del 40% del déficit por parte de la Junta. Posteriormente, la Administración autonómica elaboró un convenio con el Ayuntamiento de Jaén para prestarle también ayuda económica cerrando ésta en un 75% del coste del servicio.

El alcalde veleño solicitará una reunión con la consejera de Fomento tras los cien días de cortesía

La base de este acuerdo estaba en la condición metropolitana del servicio. Un razonamiento que también ha justificado el gobierno veleño (PSOE, Gipmtm, PA, y el concejal no adscrito) para aspirar a mayores ingresos. Esto es, a ese 75% que cerró Jaén. Para ello encargó informes en los que se recogía la vocación comarcal del tranvía ya que contaba con paradas estratégicas en el Hospital de la Axarquía, en el polígono o en la estación de autobuses. Además, se daba cuenta de todos los servicios, la tesorería de la Seguridad Social o Hacienda, entre otros, que se prestan desde Vélez-Málaga al resto de municipios.