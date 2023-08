Lanzan más de medio kilo de marihuana por la ventanilla de un coche en Marbella

La Policía Local de Marbella ha detenido a dos personas que arrojaron más de medio kilo de droga por la ventanilla cuando los agentes dieron el alto al vehículo en el que circulaban.

Los arrestados hicieron primero caso omiso a las indicaciones para que detuvieran el turismo y, solo una vez que se desprendieron de dos bolsas de marihuana que portaban en su interior, atendieron el requerimiento policial y apagaron el motor unos metros más adelante, ha indicado el Ayuntamiento de Marbella en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, alrededor de las 20.20 horas, en la zona de Guadalmina, cuando una unidad de paisano de la Policía Local que realizaba el servicio de vigilancia observó un coche en un vial poco transitado.

Así, al comprobar que se trataba de un vehículo implicado en otros hechos delictivos contra el patrimonio, los agentes procedieron a darle el alto mediante las señales acústicas y luminosas policiales.

No obstante, los ocupantes siguieron en primera instancia su marcha y, a pesar de encontrarse a la vista de la unidad, arrojaron dos bolsas por el lateral izquierdo del turismo antes de parar unos 25 metros después y asegurar que no habían detenido antes el coche porque no habían oído las señales.

Los agentes recuperaron las bolsas y comprobaron que contenían lo que supuestamente era marihuana, procediendo a la detención de ambos individuos, de nacionalidad española y de 35 y 39 años, por un presunto delito contra la salud pública.

El pesaje del contenido de las dos bolsas dio como resultado un total de 555,6 gramos y las diligencias se trasladaron para su continuación a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Marbella.

Secuestro por un robo de droga: Cuatro víctimas y una a punto de morir

Hace unos meses, la Policía informó de que el robo de un alijo de droga, en concreto 1.500 kilos de hachís, fue el desencadenante del secuestro en Marbella de cuatro hombres que fueron maniatados, sometidos a torturas, golpes y amenazas. Los captores les privaron de comida y medicinas, todo ello para que facilitasen alguna información sobre el destino de la droga. Según los investigadores, fueron llevados "a una situación límite", hasta el punto de que uno de ellos estuvo cerca de morir por un coma diabético.

Por estos hechos, la Policía Nacional arrestó a 15 personas, en el marco de la operación 'Nerón'. En total, se practicaron media docena de registros en las localidades malagueñas de Marbella, Benahavís y Estepona, interviniéndose sustancias estupefacientes, una pistola, abundante munición, pasamontañas, unos 50.000 euros envasados al vacío, varios vehículos y placas falsas, entre otros efectos de interés para la investigación.