Los '21 años en el infierno' con Marilyn Manson, en La Térmica

El fotógrafo británico Perou, uno de los grandes retratistas internacionales, muestra el resultado de lo que califica como sus "veintiún años en el infierno" junto al artista estadounidense Marilyn Manson en una exposición que se inaugura este viernes en La Térmica. "Es difícil tomar una mala foto a Marilyn Manson", admitió Perou en un vídeo enviado desde Londres, ante la imposibilidad de viajar a la inauguración debido a las restricciones sanitarias por la pandemia impuestas por el Gobierno británico.

Explicó el fotógrafo que en la muestra están solo algunas de las muchas fotos que ha tomado durante este periodo a Manson, que quedaron recogidas el año pasado en el libro 21 Years in Hell: Manson/Perou, que incluía más de 350 imágenes y un texto con una "larga conversación nocturna" entre ambos en la que hablaron de sus recuerdos en esos años. "Es la misma cantidad de años que llevo con mi esposa Lucy, porque la conocí el mismo año que a Manson. El tiempo pasa volando cuando te diviertes, y en un abrir y cerrar de ojos han pasado dos décadas", añadió un Perou que en el vídeo ocultaba su rostro con una máscara.

Pese al título del libro y de la exposición, el fotógrafo precisa que ese tiempo junto a Manson "no siempre fue malo", porque también pasaron "momentos realmente buenos y divertidos, pero a menudo se derramaron sangre, sudor y lágrimas". Hay fotos tomadas en el estudio, otras en la carretera y algunas de gira, y Perou las ha instalado "deliberadamente" sin un orden cronológico y sin información sobre el año en que fueron tomadas para no distraer al espectador. "Me preguntan si vamos a hacer otro libro juntos. Aunque he fotografiado a Marilyn Manson después de publicarse el libro, dudo que ninguno de los dos estemos vivos dentro de veintiún años", bromeó el fotógrafo británico.

Por su parte, el comisario de la exposición, Toni García, destacó la implicación que ha mostrado el propio Perou, que pidió los planos de la sala en la que está instalada y "decidió al centímetro lo que iba en cada pared". En La Térmica se muestran hasta el próximo 22 de enero una treintena de fotografías de gran formato y una quincena de vinilos con simbología creada por el fotógrafo.