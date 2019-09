El alcalde de Málaga gana el favor de la Junta para llevar el Arqueológico a la Trinidad

Entre la historia y la leyenda, se cuenta que cuando Pablo Picasso entregó el retrato que había pintado de Gertrude Stein al hermano de la escritora, Leo, éste recibió el cuadro con visible frialdad y emitió un severo veredicto: “No sé si le va a gustar. No se parece en absoluto”. A lo que el malagueño respondió, de forma lacónica: “Ya se parecerá”. El tiempo siempre juega a favor de quien sabe armarse de paciencia, pero si alguien puede considerarse émulo por derecho de Picasso en este sentido es el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Desde su llegada a la Alcaldía hace veinte años, De la Torre ha mostrado siempre su intención de llevar los fondos arqueológicos del Museo de Málaga (constitutivos del antiguo Museo Arqueológico, antes de la unión con los fondos artísticos en un solo organismo) al Convento de la Trinidad. Y la ha mantenido a lo largo y ancho de sucesivos cambios de Gobierno en la Junta y en el Estado, después de que se aprobara la integración de todos los fondos para el proyecto del Palacio de la Aduana e incluso después de que esa integración se hiciese efectiva en la sede actual del Museo de Málaga, inaugurada en diciembre de 2016. Para ello, no dudó en su momento en solicitar durante una intervención pública a la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, la gestión del Museo de Málaga, y de manifestar en todo momento y oportunidad su preferencia por la opción de dividir la colección provincial en dos espacios. En todos estos años, su reivindicación ha tenido un seguimiento cuanto menos discreto: ni siquiera un aliado fundamental en el PP andaluz como el recordado Antonio Garrido Moraga, parlamentario durante no pocos años de Gobierno socialista en la Junta, consideró que la medida fuese la acertada. De modo que De la Torre ha entonado durante no pocos años el Ya se parecerá casi en solitario, pero la constancia parece haber dado sus frutos: la Junta de Andalucía se inclina ahora a aplicarse el parche y va a estudiar la posibilidad de trasladar al menos parte de la colección arqueológica al Convento de la Trinidad. Y esto constituye una novedad nada desdeñable en veinte años.

Fue el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, quien afirmó en Málaga el pasado lunes que la Junta “está dispuesta” a estudiar este traslado, para lo que emplazó a la Consejería de Cultura y al Ayuntamiento a buscar una fórmula consensuada durante las próximas semanas para llevarlo a cabo. Hay varias claves que explican este nuevo paisaje: tras la renuncia del ex secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta, Fernando Francés, quien había dado cuenta de su intención de convertir el convento del siglo XVI en un Centro Nacional del Diseño y la Arquitectura, el edificio había vuelto a una situación en blanco, sin proyecto en el horizonte, para el que el Gobierno andaluz quería encontrar una solución cuanto antes. Otra clave es la muy buena relación existente entre De la Torre y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, quien nunca alcanzó el mismo nivel de entendimiento con Francés pero que siempre ha mostrado su disposición a colaborar con De la Torre (quien, por su parte, nunca mostró mucha sintonía con la idea de Francés para la Trinidad) en iniciativas conjuntas. Fuentes de la Consejería consultadas por este periódico remitieron ayer de hecho a las declaraciones realizadas por Del Pozo el mes pasado, cuando afirmó que la Consejería “irá de la mano del Ayuntamiento” en lo que se refiere a la Aduana. Por su parte, fuentes municipales confirmaron que el alcalde nunca ha cejado en el empeño de que el Convento de la Trinidad se convierta en sede del Museo Arqueológico, en su totalidad o en parte, y que ahora hay una posibilidad firme de ganar a la Junta para la causa. En cualquier caso, lo que la Junta estaría dispuesta a estudiar sería el traslado a la Trinidad de los fondos arqueológicos que no se exponen actualmente en la Aduana por falta de espacio. Al menos, de momento.

La buena sintonía que comparten el alcalde y la consejera de Cultura es clave en el proceso

Pero en esta cuestión falta un agente esencial: el Ministerio de Cultura, titular tanto de los fondos arqueológicos como del Museo de Málaga (la Junta es por su parte responsable de la gestión del museo y titular del Convento de la Trinidad). Fuentes del mismo Ministerio señalaron a Málaga Hoy que “no les consta” ninguna propuesta autonómica ni municipal al respecto, pero entienden que “si ambas administraciones han acordado estudiar el traslado, no hay, por el momento, indicación ni decisión alguna”, de manera que el Gobierno se limitará a esperar una posible comunicación en el caso de que la Junta y el Ayuntamiento alcancen finalmente un acuerdo en firme. En cualquier caso, el visto bueno del Ministerio de Cultura es imprescindible para la operación; otra cuestión es el rédito electoral que el alcalde y la Junta pudieran extraer de una negativa. A saber qué diría Picasso de esto.