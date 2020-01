La incógnita de Pepa Flores quedará sin despejar hasta la gala de los Goya

La gala de los Premios Goya se celebrará este sábado en el Palacio de los Deportes Martín Carpena de Málaga con un incógnita que quedará sin despejar hasta ese mismo momento: la Academia del Cine Español concederá el Goya de Honor a Pepa Flores pero la decisión de la actriz respecto a acudir a recibirlo sigue siendo un misterio. En la rueda de prensa concedida este lunes en la sede de la Academia en Madrid, el presidente de la institución, Mariano Barroso, se limitó a dejar esa decisión en manos de la homenajeada y a señalar, según declaraciones recogidas por Efe, que "ya se verá" quien recoge el premio. "Se ha debatido mucho sobre la concesión del máximo galardón de la Academia de Cine", añadió, antes de recordar que el Goya de Honor es "un reconocimiento a su trayectoria y lo que representa para todos". Eso sí, la huella de Pepa Flores sí que tendrá presencia garantizada con la comparecencia de su hija, la cantante Celia Flores, que forma parte de la nómina de actuaciones musicales programas junto a las que ofrecerán Jamie Cullum, Ana Mena, Rayden y Antonio Banderas, quien, además de aspirar al Goya al mejor actor protagonista por su papel en Dolor y gloria, brindará un fragmento de A Chorus Line junto al resto del elenco que participa en la producción del Teatro del Soho.

Mariano Barroso compareció ante los medios junto a los presentadores de la gala, Andreu Buenafuente y Sílvia Abril, quienes avanzaron algunos datos de lo que podrá verse y disfrutarse el sábado en la gala: "La puesta en juego de un espacio tan grande ha supuesto un reto creativo. Las pantallas serán una parte importante de la escenografía, será una caja tecnológica sin precedentes, nos hemos inventado todo un teatro dentro del Carpena", afirmó Buenafuente. Barroso, por su parte, apuntó algunos datos: hay 350 personas trabajando 24 horas en tres turnos para que todo esté listo el sábado, un escenario de 580 metros cuadrados, un aforo de 3.500 personas, un techo de 20 toneladas a más de 15 metros de altura y 6.000 metros cuadrados para "la alfombra roja más grande del año". Además, en el exterior del Martín Carpena se instalarán dos grandes pantallas desde las que se podrá seguir la gala y todos los detalles previos.

El presidente de la Academia confirmó la presencia de Pedro Almodóvar, Penélope Cruz y Antonio Banderas, además del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; y el de Consumo, Alberto Garzón; la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas; la directora del ICAA, Beatriz Navas; el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, además de los consejeros de Cultura de varias comunidades autónomas.

Buenafuente y Abril señalaron además que mantendrán su estilo habitual como presentadores de la gala: "No vamos a ser especialmente sarcásticos con nadie, es la fiesta del cine, los espectadores ya conocen nuestro tono, no vamos a dar demasiada caña a nadie pero quien quiera subir a reivindicar algo, que lo haga", dijo Abril. "No hay más líneas rojas que el sentido común y del espectáculo", precisó Buenafuente, quien apostilló: "Tienes que saber quien eres, no hacer algo que no vaya contigo". En cualquier caso, la incógnita Pepa Flores añade más emoción a una gala que lo tiene todo a favor para ser recordada como histórica.