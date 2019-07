Picasso y el efímero paso terrenal

La muerte supone la evidencia más fehaciente de la caducidad de la vida, del paso efímero terrenal de cualquier ser humano. La conciencia filosófica, poética y artística de este trayecto con final seguro fue un recurrente en la creación desde la Edad Media hasta nuestros días. Y esa temática es la que explora la muestra Le Chant des morts y el género de la vánitas, una exposición puesta en marcha por la Fundación Picasso Museo Casa Natal gracias a la colaboración de la Obra Social La Caixa y los fondos de la Biblioteca Nacional.

Hasta el 13 de octubre, las salas de exposiciones de la propia Casa Natal y de la plaza de la Merced, 13, reunirán más de 180 piezas, entre ellas las 125 litografías con las que Picasso ilustró el libro de poemas de Pierre Reverdy El Canto de los Muertos. Aguafuertes, xilografías y litografías de casi medio centenar de autores, entre ellos Rembrandt, Goya y Durero, además de obras anónimas, fechadas desde el siglo XVI al XXI recogen este espíritu de fugacidad que se veía acrecentado en épocas de grandes tragedias, en las epidemias, en las guerras que acababan con las vidas de millones.

El poeta francés Pierre Reverdy escribió entre 1945 y 1948, en la abadía benedictina de Solesmes, 43 poemas lúgubres que buscaban devolver la vol y el alma a los difuntos. Picasso ilustró aquel libro de su amigo con 125 litografías en ese rojo anaranjado tan propio creando Le Chant de Morts, un libro que forma parte de los fondos de la Casa Natal gracias a la donación de su nuera Christine Picasso. “Fue el primer paso de su vinculación de la ciudad”, explica el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Este punto de partida sirve para poner en relación la pieza con otras obras antiguas y contemporáneas que ahondan en el concepto tradicional de la vánitas. “Nos parecía que era un libro espectacular y que podía dialogar muy bien con el género”, indica José María Luna, director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso y otros equipamientos culturales. “Consideramos interesante buscar conexiones con otros autores, coetáneos y de otros periodos”, agrega. Entonces solicitaron a Carlos Alberdi una “cata” en los fondos de la Biblioteca Nacional, “queríamos encontrar obras que pudiéramos poner en diálogo”, indica Luna.

El comisario fue llamado por el Ministerio de Cultura y no culminó el trabajo, por lo que recogieron el testigo el propio José María Luna y Mario Virgilio Montañez, jefe de Promoción Cultural en Fundación Picasso, Centre Pompidou Málaga y Colección del Museo Ruso. “No podía faltar Rembrandt, ni Goya con los Desastres de la guerra, ni Fortuny con obras maestras de la gráfica española”, indica Luna.

En una lectura cronológica, las obras más antiguas se encuentran expuestas en la Casa Natal y son fondos de la Biblioteca Nacional. Y la primera de ellas es el aguafuerte español anónimo fechado en 1454 con un título rotundo y revelador: La muerte asaeteando al género humano. De Alberto Durero se pueden ver Apocalipsis cum figuris y El caballero, la muerte y el diablo, xilografía y buril fechados entre 1511 y 1531. Entierro de Cristo de Il Parmigianino, El descendimiento a la luz de la antorcha de Rembrandt y El agarrotado de Goya son algunas de las obras que se pueden ver en estas salas.

La exploración del género a través de la historia del arte continúan con piezas como El ahorcado de Mariano Fortuny, Poems 7 de Tàpies, Torquemada de Manolo Millares, además de aguafuertes y serigrafías de Brinkmann, José Hernández, Javier de Juan y Miguel Villarino.

El espacio Plaza de la Merced 13 expone las litografías de Le Chant des Morts, realizadas en 1948 y donadas en 1992 por Christine Ruiz-Picasso a la Casa Natal. Estos trazos, entre letras de un nuevo alfabeto y una suerte de huesos que recorren las páginas del poemario, se muestran en conexión con otra veintena de grabados, seis de ellos del propio Picasso. Burdel. Charlatanas, con loro, Celestina y retrato de Degas, realizado por el malagueño en Mougins en 1971, Jarrón negro con calavera, fechado en 1946, La mesa con pescados, El bogavante, Naturaleza muerta con florero y Figura son sus otros títulos, todos ellos de finales de los años 40.

Darío Villalba, Rafael Canogar, Jorge Castill, Jaume Plensa, Equipo Realidad, Tàpies, Josep Guinovart y Víctor Mira son otros autores que dialogan con el malagueño en este género de la vánitas con obras que pertenecen a la Fundación Picasso. Museo Casa Natal. “Todos de alguna manera han tratado la muerte y sus creaciones nos recuerdan que el tiempo pasa muy deprisa y que la mayoría de este lo perdemos en rellenarlo con vanidades que no aportan nada”, apunta José María Luna.

Añade que “de una manera poéticamente gráfica se nos recuerda la finitud de la vida”, pero no se trata “de una exposición triste, sino que nos recuerda que no perdamos la vida”. También señala que es una producción propia que no prevé ninguna itinerancia. “Quien quiera verla tiene que venir a Málaga”, subraya Francisco de la Torre. “Nos sentimos orgullosos de la exposición por la originalidad del tema y por la gran cantidad de artistas reunidos en ella”, añade el alcalde.

Todos los días, incluyendo los festivos y de 9:30 a 20:00, malagueños y visitantes tienen las puertas abiertas a esta mirada a la muerte y la fragilidad de las cosas perecederas.