Sale a la luz el cuarto volumen del diario inédito del escritor malagueño José María Souvirón

El Centro Cultural Generación del 27 ha presentado este viernes el cuarto volumen del diario inédito del escritor malagueño José María Souvirón, un proyecto conjunto de la Diputación de Málaga y Fundación Unicaja que ya ha dado vida a tres entregas de los cuadernos que el autor escribió entre 1955 y 1973.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Cultura, Víctor González, junto al responsable de Publicaciones y Premios de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas, y el director de la Biblioteca del Centro Cultural Generación del 27, Javier La Beira, editor literario de la publicación junto a Daniel Ramos.

El diputado ha recordado que el proyecto arrancó en 2018, cuando pusieron en marcha una serie de iniciativas conjuntas como una exposición antológica, unas jornadas donde fueron abordados numerosos aspectos de la vida y obra de José María Souvirón, y la publicación y presentación anual de un volumen de su diario inédito.

Estas ediciones han tenido una acogida excelente tanto por parte de lectores ya fieles a cada entrega como por parte de críticos y especialistas en el género, según ha destacado el diputado. La crítica destaca que “el Diario de José María Souvirón está destinado a ser una de las piezas capitales de la literatura autobiográfica española, pues se trata de un documento excepcional para el conocimiento de la época”.

El primer volumen de los Diarios se presentó en 2018; el segundo vio la luz en octubre de 2019, y el tercero, en noviembre del año pasado. Ahora se publica el cuarto volumen, impreso, como los anteriores, en el Centro de Ediciones de la Diputación, y que cuenta, igual que las entregas segunda y tercera, con diseño y maquetación del artista Antonio Herráiz.

El diputado ha agradecido una vez más la colaboración de la Fundación Unicaja en este proyecto, al que ha prestado apoyo económico, además de sus espacios culturales.

Por su parte, Francisco Cañadas ha manifestado que “la publicación de este cuarto volumen de los diarios llena de orgullo a la Fundación Unicaja por la continuidad de una empresa iniciada en 2018" y alabó la función de sus "máximos responsables, Javier La Beira y Daniel Ramos, quienes, conscientes del valor del texto, han trabajado codo con codo para sacar a la luz una pieza esencial para la literatura y el conocimiento del autor de Gárgola”.

Cuarto volumen de los 'Diarios' de Souvirón

El director de la Biblioteca del Centro Cultural Generación del 27 y coeditor literario de la publicación, Javier La Beira, ha explicado que sacar a la luz los diarios inéditos de José María Souvirón es un proyecto de largo alcance, ya que el autor escribió hasta doce cuadernos con sus impresiones, sensaciones, reflexiones y narraciones cotidianas. El proyecto editorial contempla la publicación de los doce cuadernos en cinco volúmenes a lo largo de un lustro.

El cuarto volumen está conformado por los cuadernos noveno y décimo. El cuaderno 9 abarca hasta veintiséis meses —desde el 1 de noviembre de 1965 hasta el 31 de diciembre de 1967—, y el cuaderno 10 refleja un año exacto —el que corresponde a 1968— de la vida del autor. En la nota inicial, Souvirón se cuestiona cuánto tiempo después de su muerte se podría publicar el Diario.

Sobre su empeño en seguir escribiendo el diario pese a las dudas y los altibajos anímicos, expresa que “llevar un diario no es un simple capricho ni un agrado. Es como una «fuerza» que tomó impulso en un momento y que, para duras o maduras, me he empeñado en seguir, y que no puedo dejar de seguir”.

Un diario que “no es solo un testimonio veraz de la intimidad del escritor malagueño, sino también una extraordinaria y formidable crónica mental, social, política y cultural de la España de la época”, dice La Beira, que ha resaltado la clarividencia que mostró Souvirón al prever la implantación y el desarrollo de una monarquía con vestidura democrática tras la muerte de Franco.

“Aun siendo la mejor solución la monárquica, hay tantas monarquías como españoles, lo que no es óbice para que la monarquía, si viene, como debe venir, para todos los españoles, sea una buena solución”, escribe Souvirón.

Entre la intimidad y su obra literaria

En el ámbito de la intimidad, el motivo temático predominante es su relación con la escritora Felicidad Blanc, viuda del que fuera su amigo más cercano, Leopoldo Panero. Un primer plano del interés narrativo lo ocupan los sucesivos encuentros de ambos, siempre aderezados con la descripción pormenorizada del impacto sentimental y cerebral que ocasionan en el escritor.

Un segundo episodio, este de condición trágica y perteneciente al ámbito familiar, lo zarandea en el otoño de 1966, lo precipita a viajar a Chile y lo obliga a desatender durante dos meses el Diario. Se trata de la única laguna temporal en el transcurso de este volumen.

Finalmente, al igual que en los cuadernos anteriores, Souvirón refleja puntualmente las novedades que tienen que ver con la creación y proyección de su obra literaria. Durante algunos meses, en los inicios de 1967, padece un confesado desánimo a causa del escaso eco crítico que, a su juicio, provoca su escritura. Sin embargo, a finales del mismo 1967, el libro El príncipe de este siglo obtiene el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo.

La vida literaria española también juega un papel protagonista en el Diario. Amén de dar noticia de los avatares del mundo editorial y de toda índole púbica, el autor continúa vertiendo sus opiniones y valoraciones sobre los escritores con los que entabla o mantiene relación. En esta época aparecen, por ejemplo, numerosas referencias y encuentros con autores de la Generación del 27, como Dámaso Alonso, Emilio Prados —su recuerdo—, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre… De algunos, como el caso de los dos últimos, rectifica la consideración negativa que tenía en el pasado.