Incógnita electoral

No cabe duda de que las encuestas le quitan emoción a las elecciones. A pesar del escepticismo con que muchas veces se reciben sus predicciones, lo cierto es que cuando existe reiteración en el pronóstico se disminuye la horquilla de la incertidumbre. Eso parece suceder en el proceso electoral andaluz. Son tantos los estudios demoscópicos que señalan como ganador destacado al PSOE y el empate técnico de las otras tres fuerzas políticas que es prácticamente imposible sustraerse de esa realidad. Aun así, siguen siendo muy importantes las dudas que estas mismas encuestas no llegan a despejar. La gran incógnita es saber si Cs consigue o no superar al PP tanto en votos como en escaños. Este dato, no despejado por ningún estudio, es un hecho relevante que condicionaría no sólo la política andaluza, sino que podría incidir en el juego político nacional, forjando una imagen de ganadores y perdedores que condicione la actividad futura de la derecha española. Resulta realmente trascendente que uno de estos dos partidos pueda ser el segundo más votado o correr el riesgo de pasar al último lugar de los cuatro.

Pero las encuestas siguen sin despejar otras grandes dudas. Si la suma de los dos partidos de la derecha superaran en escaños al PSOE pero sin alcanzar la mayoría absoluta, le adjudicaría a Adelante Andalucía (que rompe la tendencia nacional de bajada electoral y en las previsiones conocidas se mantiene o mejora) un papel protagonista en la formación del futuro Gobierno, pues ya no sería suficiente su abstención para evitar un gobierno de derechas, sino que se necesitaría su voto a favor para que gobierne Susana Díaz. Y eso en la formación de Podemos de Andalucía son palabras mayores.

Y para el PSOE, aunque todas las encuestas le dan como ganador, no carece de interés saber si existe o no una sensible disminución de escaños, como algunos sondeos señalan. Un PSOE ganador pero debilitado se enfrentaría a grandes dificultades para conseguir apoyos para formar gobierno y se vería en serios aprietos para defender su estrategia electoral de haber prescindido casi en su totalidad del apoyo federal de su organización y haberse presentado como una formación exclusivamente andaluza sin apenas presencia de líderes nacionales. Así pues, aunque parezca que las encuestas están anticipando los resultados, aún quedan muchas incógnitas por resolver y de suficiente trascendencia como para pensar que lo más importante se conocerá el día 2 de diciembre por la noche. Y no antes.