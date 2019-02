Proceso al 'procés'

Habrá que esperar a estudios más sosegados para conocer la influencia real del problema del independentismo catalán en el resultado de las elecciones andaluzas. El asunto tiene importancia -más allá del debate en el PSOE entre susanistas y pedristas- ya que una vez fijada la fecha del inicio del juicio toda la atención política y mediática se centrará los próximos meses en el Tribunal Supremo y el proceso a los inductores del "procés". Que, aunque para algunos es más que un juicio, sólo es un juicio contra unos acusados de unos delitos concretos. Pero la duda, como sucedió en Andalucía, es en qué medida la omnipresencia de la cuestión independentista pesará en el ánimo de los electores en los próximos comicios. Los sondeos no detectan grandes movimientos en el electorado. Claro que tampoco lo apreciaron en nuestra comunidad. No hay pues razones objetivas para pensar que lo ocurrido aquí se repetirá mecánicamente en el resto de España. La posibilidad de clonar nuevos gobiernos de las derechas no será tan fácil como le gustaría al PP. Entre otras cosas, porque la operación de normalización de Vox, con la que el PP logró la Presidencia de la Junta, puede acabar convirtiéndose según todas las encuestas en su peor pesadilla. Uno y otro partido, al ser cuña de la misma madera, intercambian sus electorados con gran facilidad. Por ahora sólo en un sentido. Los resultados en las autonómicas y municipales de mayo próximo serán diversos, como corresponde a ese tipo de elecciones. Y, allá donde el bloque de las derechas resulte mayoritario, se pueden dar resultados heterogéneos dentro del mismo: la casuística de quién sea el partido más votado, entre PP, C´s o Vox, complicará las posibilidades de repetir lo ocurrido en Andalucía. La omnipresencia de la cuestión catalana no será suficiente razón para poder reproducir mecánicamente el modelo de gobierno andaluz en toda España.

De todas formas, más allá de los resultados electores, el impacto del problema catalán también está teniendo consecuencias muy preocupantes para el ecosistema político español. Lo que, ante todo, pone de manifiesto el juicio al "procés" es el problema del nacionalismo con la democracia: la imposición de la cuestión identitaria, como razón y verdad última, en el diálogo democrático. Por ello, es tan peligroso que se extiende la idea de combatir el independentismo invocando al nacionalismo de signo contrario.