Protesta dominical

Alas diez y media ya había crecido el bosque de sombrillas. También socorristas en la playa. Tráfico agobiante en el Paseo Marítimo de la Mitación. Media acera para andar y la otra media para pedalear. Divididos por una recién pintada línea azul. Calores y humedad de camiseta tirantas. Felices 204 años de Farola. Emboco el Muelle Uno. Atril con el cartel de "No al Rascacielos del Puerto". Íbamos goteando gente al mismo ritmo que llegaban moteros de etiqueta. El mismo día, en el mismo lugar y a la misma hora estaba convocada una quedada de The Distinguished Gentleman Ride. Una concentración " de motociclistas de estilo clásico y vintage de todo el mundo para recaudar fondos y concienciar sobre la investigación del cáncer de próstata y la salud mental de los hombres".

Los de la Plataforma ciudadana Defendamos Nuestro Horizonte arremolinados en el tendido de sombra de farol. Los dandys moteros junto a sus burras y escapes roncos y relucientes. Harleys, BMW, Hondas, motos clásicas restauradas. De forma paralela a eso de las 11:20 en una escalera cercana comenzó a formarse un pasillo de naranjas con un SOS manuscrito en negro rotulador. Entonces Carmen me explica lo de la Vega de Mestanza, la más cercana a la capital de Cenacheriland amenazada por la nueva depuradora. Los vigilantes jurados del centro comercial sacan más fotos y desde más ángulos que los reporteros gráficos. Créame que cuando comenzó a sonar por la megafonía No nos moverán de Joan Báez me dio el flash. Entre las camisas blancas y chalecos de los endomingados moteros solo faltaba que se apareciese Bob Dylan con su guitarra en aquella Triumph Tiger 100 del 64 con la que se dio tremenda piña. Abrazo simbólico a la Farola. Discurso, gritos y aplausos. Siguen llegando más moteros y ciclistas de Ruedas Redondas. La mezcla me está provocando efectos alucinatorios ¿Habré pillado una insolación o será asfixia de mascarilla? Tranquilo estoy en buena compañía, continúo rumbo al centro cazando brisa por el Palmeral de Sorpresas. De regreso del centro, en la Alameda Principal, suena salsa allá donde las vallas del metro interminable. Dos banderas del Frente Polisario. Globos blancos rojos y azules. Quince personas al son zumbón. Aquí se despacha lo de "Rompamos el Bloqueo de Cuba". Toda protesta es posible en domingo aquí en Cenacheriland, y eso que no han aterrizado todavía los del cine.