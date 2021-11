La deseducación

Me quedé dormido encima de un folio. Apenas me inmuté. Todo da igual. El libro de texto se esforzaba en no abrirse. Tampoco tenía gran interés lo que decía. Tema siete de Naturales y nueve de Sociales. Uno, la corteza terrestre. Otro, de la historia de España. No me apetecía abrir los ojos. Total, mi encuentro en las aulas era pura casualidad de la vida… mejor seguir con el dibujo y no salirme de la línea…

"Los docentes valorarán que las materias no superadas por el alumno le permitan seguir con éxito el curso siguiente".

Me quedé dormido encima de un folio. Nos pasa a los perseguidos, a quienes nuestro rendimiento académico a lo largo de nueve meses de curso no fue suficiente, a quienes nos hacían tener que estudiar en verano. Menos mal. Eso ya pasó. Aun asi, me hartan los días de un examen tras otro, aquellos en que me hacen repetir una y otra vez la misma lección…

"Se suprimen las convocatorias extraordinarias de junio o septiembre para terminar con la incongruencia de resolver un proceso de nueve meses de trabajo en una prueba única".

A primera hora, el profe se enfadó cuando vio que nadie sabía hacer raíces cuadradas, ni descomponer en decimales. Y en Lengua me estresé un poco cuando la profe me dijo que era un pecado sacar veintidós faltas en un dictado de ocho líneas. Es que el control de refuerzo ha sido muy difícil. La próxima vez, menos palabras raras. Y sin tildes, por favor…

"La repetición es una medida absolutamente excepcional que sólo se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo".

Tanta celebración aturde. Los profes debieran velar por nuestro descanso. Que estamos en Bachiller, que aún falta para la Universidad… Y aquí me tienen, en la ingrata tarea de pintar y colorear sin salirme de la línea. Cultura del esfuerzo lo llaman. Para esfuerzos el de mi hermano mayor, que ha sacado ocho en Tic y nueve en tecnología industrial, y aunque tuvo un dos en matemáticas, ha obtenido el título de Bachiller.

"Se prevé la posibilidad de obtener el título de Bachiller con una materia no superada, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: (..) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o superior a cinco".

España es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor proporción de alumnos repetidores en la ESO. Cuadruplicamos la media internacional. Claro que, bien pensado, muerto el perro, se acabó la rabia…