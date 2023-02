La Costa del Sol cierra 2022 con incrementos en la recogida de residuos urbanos superior al 8%

El Complejo Ambiental Costa del Sol de Casares ha gestionado en 2022 un total de 361.558 toneladas de residuos urbanos (RU) procedentes de los 11 municipios mancomunados, lo que supone un incremento superior al 8% respecto a 2021, cuando se recepcionaron 333.574 toneladas, según ha informado este viernes el delegado del ramo en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Juan Luis Villalón.

La tasa de residuos generada por habitante y día ha sido de 1,6 kilos, teniendo en cuenta que el Complejo Ambiental Costa del Sol presta servicio a 579.350 personas de los once municipios mancomunados, frente al 1,5 kilos de 2021. Este dato indica que se ha generado más basura por el incremento de la población, gran parte no censada, que no registran las estadísticas oficiales, pero que eleva el volumen total de residuos.

Marbella sigue siendo el municipio con un mayor índice de producción de residuos por habitante, con 2,13 kilos por habitante al día; seguida de Casares con 2 kilos por habitante y día. Por el contrario, Istán es la localidad que genera menos residuos por habitante al día, con 0,8 kilos.

El municipio de Benalmádena fue el que experimentó un mayor incremento en la recogida de RU, con un 18% más respecto a 2021, pasando de las 34.317 toneladas a las 40.663 de 2022.

Del total de toneladas de RU tratadas, más de 16.000 correspondieron a empresas particulares que trasladaron sus residuos directamente a la planta.

El mes con un mayor índice de recogida fue, como viene siendo habitual, agosto con 38.666 toneladas, un 2% más que en el mismo mes de 2021, cuando se alcanzaron las 38.025 toneladas.

Villalón ha explicado que “todavía no hemos alcanzado las cifras anteriores a la pandemia en cuanto al RU, pero esto es positivo porque significa que estamos reduciendo la cantidad de residuos que tiramos al contenedor gris, mientras suben los que depositamos en los de envase, papel-cartón y vidrio. Esto es resultado de la concienciación ciudadana sobre la importancia de separar en origen”.

En cuanto a la recogida de envases ligeros, el incremento respecto a 2021 ha sido de un 10%. Así a lo largo de 2022 llegaron al Complejo 14.899 toneladas, frente a las 13.485 toneladas del año anterior. Agosto fue el mes con un índice más alto, con 1.632 toneladas de envases recolectados.

Casares fue el municipio con un mayor incremento en la recogida de envases ligeros, subiendo un 17% respecto a 2021, pasando de las 117 toneladas a las 137 en 2022.

El contenedor azul, de papel y cartón, recibió a lo largo de 2022 más de 9.855 toneladas, un 6% más que en 2021 cuando se alcanzaron las 9.326 toneladas. El mes con mayor recogida de papel cartón en la Costa del Sol fue julio con 753 toneladas. El mayor incremento correspondió a Ojén, con una subida del 69%, pasando de las 31 toneladas aproximadamente a las 52 de 2022.

En relación al iglú verde, en el que se depositan los envases de vidrio, en 2022 se recogieron un total de 16.527 toneladas. Esto indica un ascenso del 24% con respecto al año anterior, cuando se obtuvieron 13.363 toneladas. Agosto fue el mes de mayor volumen en la generación de vidrio con 2.046 toneladas, frente a las 1.760 del mismo mes del año anterior, lo que supone un 16% más. Benahavís fue el municipio que registró la mayor subida en la recogida de vidrio con un incremento del 75%, con 300 toneladas en 2022, frente a las 171 de 2021.