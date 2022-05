Ecologistas denuncian el "despropósito" ambiental y energético de la depuradora Benaoján-Montejaque

Silvema Serranía de Ronda-Ecologistas en Acción ha denunciando el “despropósito” ambiental y energético que consideran que es el proyecto que se está preparando por parte del Ministerio de Transición Ecológica para la construcción de la depuradora que debe prestar servicio a las poblaciones de Montejaque y Benaoján.

“Va en contra de todas las políticas que se están promulgando desde el propio Ministerio”, señaló el portavoz de los ecologistas, Juan Terroba, que explicó que desde su colectivo se han presentado alegaciones y, en caso de mantenerse la actual ubicación dentro de unos terrenos del Parque Natural de Grazalema calificados como de especial protección, seguirán presentando recursos en todas las ocasiones que permita la legislación de tramitación de proyectos. Además, de no producirse una rectificación no descartan llevar este asunto hasta Europa al tratarse de una actuación financiada con fondos europeos y que consideran que también va contra todos los postulados europeos de no afectar zonas arboladas y de evitar el consumo energético.

En concreto, sostienen que la actuación podría conllevar la tala de casi un centenar de quejigos y encinas centenarios, además de ocasionar daños en la flora de mejor tamaño ante la necesidad de utilizar maquinaria y camiones pesados para construir las instalaciones.

A ello suman el elevado consumo energético que aseguran que tendrán la depuradora al requerir una estación de bombeo para impulsar las aguas y que deberá funcionar de forma permanente “Quién va a pagar esa factura de electricidad innecesaria?”, se preguntó Terroba, que aseguró que de colocarse la depuradora en otra zona las aguas residuales podrían llegar por su propio peso al encontrarse las dos poblaciones en cotas mucho más elevadas.

Los ecologistas también han recordado que en su momento el director del Parque Natural emitió un duro informe contrario a esta ubicación, por lo que tampoco entienden que desde la Junta de Andalucía se pongan de perfil en este asunto.

Además, han preguntado si la Diputación de Málaga, que será la responsable de la gestión de la depuradora, es consciente de la “patata caliente” que le será entregada si finalmente el proyecto sale adelante.

Mientras tanto, un informe encargado por algunos vecinos que se están organizando en una plataforma de afectados también resalta el importante impacto ambiental que supondría la actual ubicación del proyecto.Unos vecinos que han decidido darle forma legal a su plataforma y proceder a su registro para así poder tener representación en este caso y actuar.