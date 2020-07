Maro: Mucho más que un campo de golf

El pago de Las Mercedes se encuentra entre el Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama y el Paraje Natural de Maro Cerro Gordo. Está protegido por el Bien de Interés Cultural (BIC) del Sitio Histórico de Maro donde también se encuentra la Cueva de Nerja que aspira a convertirse en Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Conserva vestigios de lo que fue la fuerte industria azucarera en Málaga, por lo que queda a la salvaguarda del Plan Nacional del Paisaje Cultural y del de Patrimonio Industrial. Es una zona de Protección Especial Agraria en la que trabajan alrededor de 150 personas, de los que 62 pertenecen a una cooperativa que el año pasado consiguió un rendimiento bruto de 955.000 euros.

Y éstas no son sólo las únicas razones por las que 38 colectivos sociales, políticos, asociaciones agrarias y culturales no quieren que la Sociedad Azucarera Larios (Salsa) construya un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de cinco estrellas y alrededor de 680 viviendas. Sobre esto existe además un trasfondo económico del que alertan la mayoría de los grupos que han presentado alegaciones al proyecto Maro Golf.

Plataforma Otro Maro y Nerja es posible

“Este proyecto es insostenible desde cualquier punto de vista, pero lo importante ahora es que no se apruebe ese convenio mixto en el que se mezclan deudas históricas del Ayuntamiento con Larios y planes de desarrollo”, denunció Jorge Alaminos, uno de los portavoces de la plataforma Otro Maro y Nerja es posible, quien considera indispensable que se audite la deuda municipal derivada de los terrenos cedidos por la sociedad a la administración local para la ejecución de diversos proyectos. Entre otros por el convenio de los márgenes del río Chíllar de 2004, el del Parque de Bomberos y la rotonda de Maro de 2008, por el del centro de salud y por el de El Playazo de 2009.

Jorge Alamillos, Portavoz plataforma: "Es un ajuste de cuentas y un proceso especulativo. Quieren capitalizar la tierra”

“De cara a los intereses públicos, el núcleo central del convenio es la posibilidad de que el Ayuntamiento de Nerja salde sus deudas de suelo con SAL S.L. a cambio de una recalificación. Para ello, la sociedad ofrece un cálculo del valor de los suelos cedidos al Ayuntamiento que están muy por encima del valor real, con objeto de justificar o equiparar con las ganancias que obtendría SAL con la reclasificación de los suelos”, explicó Alamillos, quien puso como ejemplo el convenio de El Playazo. Según la plataforma, estos suelos tienen un precio real de 200.919 euros, y si el Ayuntamiento aprueba este convenio tendría que pagar 4,7 millones de euros. “Y esto es sólo con el convenio de El Playazo, pues si sumamos los excesos de valoración en los demás suelos la cifra sería un descomunal atraco que el Ayuntamiento admitiría en las arcas municipales que son de todos”. “Los nerjeños no debemos asumir una deuda ilegítima. Es un ajuste de cuentas y un proceso especulativo. Hablamos de capitalizar la tierra. Hay que separar los planes de desarrollo con la deuda, otra cosa podría ser malversación de fondos públicos”, incidió.

De ahí que esa sea la principal razón para parar el convenio entre el Ayuntamiento y Azucarera Larios, dado que son conscientes de que el desarrollo del mismo podría tardar alrededor de 10 años. En ese tiempo, la tramitación podría encontrar muchas barreras normativas o convertirse en un modelo turístico obsoleto. El borrador del proyecto recoge una inversión de 311 millones de euros.

Pero el cambio de suelo no urbanizable protegido a urbanizable compatible con actividades deportivas de este millón de metros cuadrados no es sólo “la única verdad oculta” del convenio según la plataforma Otro Maro y Nerja es posible. “Dicen que este suelo es improductivo y que posibilitará la creación de 1.600 empleos. Sin embargo, ahí tienen tierras 150 agricultores que trabajan desde hace generaciones. Hay invernaderos, frutales, hortofrutícolas y producciones ecológicas. Así que se crean puestos de trabajo y se destruyen otros”, señaló Alaminos.

De hecho, allí está asentada la Cooperativa Andaluza Agrícola Coamar integrada por los labradores de Maro en el año 1971 para defender y comercializar sus productos agrícolas en los mercados nacionales. De los 150, excepto 3, son arrendadores o colonos de Larios. Ocupan 166.000 metros cuadrados y cultivan desde subtropicales, a tomates y patatas pasando por aloe vera, flores comestibles o boniatos. “De aprobarse definitivamente el convenio, los agricultores perderían sus tierras de carácter rústico y su fuente vital de ingresos. Se produciría el fin definitivo de la agricultura en Maro y la desaparición de una actividad estable y rentable. Ésta es una alternativa económica más, que no nos limita exclusivamente al turismo como fuente de ingresos para Nerja”, recoge la alegación de Coamar. “Tampoco podemos obviar que el objetivo de cualquier Corporación municipal debe ser el de velar por el equilibrio e igualdad entre los distintos intereses de los ciudadanos, no debiendo aprobar un convenio que sería un pelotazo económico para una sociedad mercantil ajena al pueblo”, argumentan.

Rafael Yus, Portavoz Gena: "Sorprende la ausencia de reflexión sobre los daños que puede acarrear esta decisión”

El Consistorio publicó el pasado mes de marzo el convenio en el Boletín Oficial de la Provincia de cara a la presentación de alegaciones. Fue el primer campo de golf después de que la Junta de Andalucía modificara por decreto 27 leyes por la vía de urgencia el 2 de abril. Sobre la posición de la administración autonómica, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, en su última visita a Nerja aclaró que “el Ayuntamiento no ha presentado el proyecto ante la Junta, por lo que no hay aún ninguna propuesta”. Éste está pendiente de su aprobación en Pleno. No obstante quiso dejar claro “el compromiso medioambiental y ecológico de este gobierno”. “Juanma Moreno lidera una revolución verde y queremos que Andalucía sea una tierra sostenible y también, por tanto, el turismo. Para tranquilidad de todos, cualquier proyecto que se pueda ejecutar aquí o en cualquier otro punto de Andalucía tiene que tener todas las garantías medioambientales, sin ningún tipo de duda”, añadió.

Este macroproyecto se comprara con el de los Genoveses en Almería, o el de Arraijanal ya que se trataría de la imposición del ladrillo en los únicos reductos libres de la Costa del Sol. En total suman 2 millones de metros cuadrados, desde el barranco de Burriana a la torre de Maro. Más de tres kilómetros de frente litoral.

Rosa Arrabal, Portavoz PSOE de Nerja: "Es un atropello el que el Partido Popular de Armijo quiere permitirle a Larios en Maro”

La propuesta de convenio ha recibido medio centenar de alegaciones además de las 40 adhesiones por escrito de distintas entidades y asociaciones como la Fundación César Manrique, la Fundación Rizoma, la Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía o la Federación Española de Ecologistas en Acción. El colectivo Otro Nerja y Maro es posible ha elaborado un dossier de 820 páginas que incluye las 9.000 firmas de apoyo recogidas telemáticamente. En la plataforma change.org hay casi 19.000 apoyos. “Esperamos que el Ayuntamiento sea sensible y que no apruebe este convenio de forma definitiva”, reclamó Alamillos cuyo equipo lleva trabajando desde 2015 para que no se lleve a cabo y estarían dispuestos incluso a llevarlo a los juzgados en caso de que sea aprobado por el Pleno.

Además de la pérdida de valores sociales, laborales y económicos de la población de Nerja, las alegaciones se centran en la consabida merma de patrimonio arquitectónico, industrial y paisajístico. “La riqueza agrícola, cultural y ambiental de la zona es indiscutible como se reconoce en el vídeo de promoción de la promotora”, apuntó el portavoz.

Ecologistas del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía

Los ecologistas del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía han presentado 16 alegaciones que se resumen en cuatro bloques: formales, jurídicos, políticos y morales. “Sorprende la ausencia de reflexión alguna sobre los daños que puede acarrear esta decisión política al patrimonio natural (fauna, flora y hábitat existentes en la zona), el patrimonio geológico, paisajístico, agronómico, social y arqueológico existente en la zona. Es un desproporcionado daño para el beneficio exclusivo del propietario del suelo y de sus inversores”, zanjó el presidente de este colectivo, Rafael Yus, quien apuntó también el interés del patrimonio industrial relacionado con el ingenio azucarero San Joaquín conocido también de las Mercedes por encontrarse en ese pago o las acequias por donde corría el agua de tan importante industria en la costa malagueña.

La última adhesión ha sido esta semana por parte de la plataforma Andalucía Viva, que mostró su rechazo “a este urbanismo depredador y denunciar esta nueva agresión al territorio andaluz concretada en el proyecto que Larios quiere construir en Maro, que vendría a ser una importante contribución a la destrucción de lo poco que queda a salvo del litoral andaluz”.

La posicióon de los partidos políticos

Los partidos políticos de la oposición tampoco han estado ajenos a este acuerdo. Adelante Andalucía también hace referencia a las implicaciones negativas que tendrá sobre el patrimonio cultural, histórico, paisajístico y natural de la zona. Y el PSOE además de contribuir con sus alegaciones han presentado un recurso ante el Constitucional contra el decreto del gobierno de PP y Cs en la Junta que posibilita la recalificación urbanística de Maro. Esto es, 50 senadores socialistas, 26 andaluces, han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso para paralizar el decreto de simplificación legislativa con el que se permitiría la recalificación urbanística del paraje de Maro en Nerja.

Nieves Atencia, Concejal Urbanismo Nerja: "Es un acuerdo para iniciar una tramitación, no quiere decir que pueda llevarse a cabo”

“Es un atropello el que el Ayuntamiento de Nerja con el PP de José Alberto Armijo quiere permitirle a Larios en Maro. Además resulta un agravio comparativo con otros propietarios que tienen firmados convenios con el Ayuntamiento durante el gobierno de Armijo”, expuso la portavoz socialista en el Consistorio, Rosa Arrabal. “Está vulnerando el interés general y el principio de buena administración. Vulnera el ejercicio de las potestades regladas. El Ayuntamiento no puede vincular a un contrato o convenio el futuro planeamiento urbanístico de nuestro pueblo. Ni el compromiso de otorgar licencias urbanísticas”, continuó la que fuese alcaldesa de Nerja en el periodo 2015-2019. “No se establece duración en la vigencia del convenio, según Armijo será hasta que Salsa lo puede realizar”, añadió al tiempo que señaló “el interés turístico ineficaz” que actualmente tienen los campos de golf y “la necesidad de conservar la riqueza ambiental y lugar de interés industrial”.

El Ayuntamiento de Nerja defiende el proyecto

Desde el Ayuntamiento de Nerja, que reconocen que tienen un arduo trabajo para resolver el gran número de alegaciones, volvieron a reiterar que “el revuelo” que concierne al proyecto Maro Golf se traduce sólo “en un acuerdo de voluntades en el que el Ayuntamiento se compromete a su tramitación”. “Hablamos de un convenio que tiene tres partes, y no de un proyecto urbanístico, porque es tan sólo un borrador. Es un acuerdo para iniciar una tramitación a la que todo propietario tiene derecho pero que no significa que se pueda llevar a cabo.

Serán los técnicos autonómicos los que tengan que dar el visto bueno con argumentos y no con opiniones como se está haciendo”, aclaró la edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Nerja, Nieves Atencia (PP), quien explicó que por un lado el convenio recoge las cantidades económicas y aprovechamientos de los suelos municipales; un segundo que posibilitaría la construcción del campo de golf, un club y un equipamiento turístico de baja densidad, al sur de la antigua N-340; y un tercero que consistiría en la recalificación de los terrenos para el desarrollo residencial de las 680 viviendas y el hotel de lujo para el que se rehabilitaría el antiguo ingenio azucarero de San Joaquín, al norte de la carretera nacional.

"Nosotros nunca nos hemos escondido. El Partido Popular siempre que se ha presentado a las elecciones municipales con el proyecto de un equipamiento deportivo de este nivel en su programa. Nuestros votantes saben que lo íbamos a tramitar porque para nosotros el programa es un contrato que hacemos con ellos y que hay que cumplir”, continuó la edil popular, quien destacó los beneficios económicos de este macroproyecto en Maro. “Completa la oferta turística deportiva de Nerja. Atrae a un turismo de calidad y crea puestos de trabajo que revierten en el pueblo”, aseveró Atencia quien no obstante, abogó por “por preservar los valores medioambientales y culturales del entorno”.

“Después de la aprobación de este convenio, Salsa tendría que presentar el proyecto, y los técnicos hacer el informe medioambiental para ver su idoneidad. Si bien está junto a suelos protegidos, estos suelos concretamente no lo están. No obstante serán ellos quienes evalúen si las condiciones y características del terreno son aptos”, reiteró la concejal de Urbanismo quien también recurrió a los técnicos de Cultura para determinar si podría afectar o no a la candidatura de la Cueva de Nerja como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Este periódico también ha tratado de ponerse en contacto con el grupo Sociedad Azucarera Larios sin obtener respuesta.