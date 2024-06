La ONCE reparte su 'suerte' en Benalmádena: 245.000 euros en premios

La suerte de la ONCE no abandona la provincia de Málaga, con un nuevo premio. En esta ocasión en Benalmádena, con 245.000 euros en premios que ha repartido Antonio Atencia este miércoles 5 de junio. Esta cifra está dividida entre los 7 cupones que vendió Atencia en pleno centro del municipio malagueño. Antonio Atencia es vendedor de la ONCE desde 2007, con cerca de 20 años repartiendo suerte. En esta ocasión, Atencia vendió siete cupones premiados con 35.000 euros cada uno, concretamente entre las avenidas de la Constitución y García Lorca, en pleno centro de Benalmádena. El vendedor ha comentado que está “nervioso y contento” por la suerte dada a sus vecinos. “Lo importante es que llevemos la alegría a la gente y que demos premios y me alegro mucho por mis clientes que se lo merecen”, ha destacado Atencia.

Entre la última semana de mayo y los primeros días de junio, en San Pedro Alcántara se repartieron más de 6,3 millones de euros en premios de la ONCE, los cupones los vendió Montserrat Martí, conocida entre sus conocidos como La Rubia.

'La Rubia' de San Pedro Alcántara

El pasado fin de semana, la suerte se concentró en San Pedro Alcántara. La vendedora de los cupones premiados fue Montserrat Martí, conocida cariñosamente como La Rubia, entre los vecinos y clientes. Martí vendió la serie agraciada con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años y nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno, que suman 1.680.000 euros. “Era la ilusión de mi vida, dar un premio. Al que le haya tocado le he hecho el favor más grande de la vida y me siento muy orgullosa de haber repartido tanto dinero a gente de calle trabajadora”, destacó la vendedora.

Sorteos de la Once por la Semana del Medio Ambiente

El sorteo del jueves 6 de junio estaba dedicado a la Semana del Medio Ambiente, bajo el lema Agua, tesoro natural. En esta ocasión los premios se han repartido fuera del territorio andaluz, entre Extremadura, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.