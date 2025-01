Un club de lujo de Torremolinos prohíbe la entrada a "maricones"

Ni "peleas", ni "drogas", ni "chanclas". Y tampoco "maricones". Este es el código de conducta que ha publicado un lujoso club privado de Torremolinos, que ha advertido que quienes no cumplan con su polémico reglamento serán expulsados de inmediato. El Ayuntamiento del municipio ya ha informado de que tomará medidas para prohibir este evento y "cualquier actividad" de una discoteca que "fomente esta actitud lamentable".

La sala, que se llama Casa Fátima y que se autodenomina como un club marroquí, ha hecho públicas sus normas, en las que especifican que se sancionarán también comportamientos como peleas, consumo de estupefacientes, uso de gorras y chanclas. Y apostillan que la dirección "se reserva el derecho de acceso". La normativa ha sido compartida en las redes sociales del club, situado en calle Cruz, en pleno centro del municipio.

La alcaldesa de la localidad, Margarita del Cid, ha reaccionado contra el mensaje, que ha levantado cierta polvadera en Instagram. Así, ha advertido que "no va a consentir estas actitudes", y anunciado también que hará "todo lo que esté en nuestras manos para prohibir este evento y cualquier actividad de un club que fomente esta lamentable actitud". Así, la primera edil ha aseverado que el odio y la homofobia "no tienen cabida aquí", y ha lanzado un tajante mensaje a los responsables del local: "Los únicos que sobran son ellos". Málaga Hoy no ha conseguido contactar con los responsables de la discoteca.

Pride, la fiesta de Torremolinos que reivindica la diversidad

Torremolinos ha sido, tradicionalmente, considerado la meca de la comunidad LGTBI. De hecho, cada año celebra Pride, la fiesta que reivindica la diversidad. Un amplio número de carrozas recorren las calles, acompañadas de miles de participantes y curiosos. La música y el baile convierten el municipio en una fiesta reivindicativa al aire libre en movimiento, con final en la plaza de La Nogalera, epicentro del turismo LGTBIQ+ en la ciudad.

En su última edición, esta macrofiesta reivindicativa no solo resonó en Torremolinos, sino que su eco se sintió en toda Málaga. Banderas de todos los colores ondeaban al viento, vítores y bombos marcaban el ritmo de la celebración, y el grito del colectivo se escuchaba más fuerte que nunca.