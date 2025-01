El dueño del club de Torremolinos que prohíbe entrar a "maricones" se reafirma: "Hay que tener sitios limpios"

"Hay que tener sitios limpios". Ésta ha sido la reacción del dueño del club de lujo de Torremolinos tras ser cuestionado por la publicación de un reglamento en el que prohíbe la entrada a "maricones"en un evento que ha organizado en su negocio. Lejos de retractarse, se ha reafirmado. Y ha anunciado en declaciones a este periódico que, si la alcaldesa del municipio, Margarita del Cid, se opone a las condiciones que exige para acceder a la discoteca trasladará su evento a Málaga. Argumenta que el suyo, como el de la comunidad LGTBI, "es un derecho". "No todo el mundo puede estar de acuerdo", justifica.

La discoteca, que aplaude incluso la "publicidad" que se le ha dado su local, tenía previsto celebrar el próximo día 18 el espectáculo. Impasible ante la polvareda que su código de conducta ha levantado en las redes sociales, se limita a cambiar de fecha y ubicación el evento. Será una seman después cuando, según ha recalcado, celebre el espectáculo, que pese a las críticas, dice, "mantendrá el mismo reglamento". "Habrá menores con familias y no queremos que vean cosas que no les apetece", ha aseverado. A renglón seguido, ha apostillado que no es el único empresario afín a restringir el acceso a homosexuales, pero que otros "tienen miedo a expresarlo". "Si alguien lo hace todo el mundo le ataca. Esto está mal gestionado", ha opinado.

La polémica saltó ayer, cuando la primera edil de Torremolinos hizo público a través de las redes sociales un cartel difundido por un club privado en el que advertía de que no permite la entrada de "maricones". La regidora aseguró entonces que no iba "a consentir estas actitudes", y anunció también que hará "todo lo que esté en nuestras manos para prohibir este evento y cualquier actividad de un club que fomente esta lamentable actitud". Así, la primera edil ha aseverado que el odio y la homofobia "no tienen cabida aquí", y ha lanzado un tajante mensaje a los propietarios de la discoteca: "Los únicos que sobran son ellos". En este sentido, el responsable del negocio ha arremetido contra su publicación, porque considera que "si tiene algún problema", debió haberlo comunicado al club.

La sala, que se llama Casa Fátima y que se autodenomina como un club marroquí, ha hecho públicas sus normas, en las que especifican que se sancionarán también comportamientos como peleas, consumo de estupefacientes, uso de gorras y chanclas. Y apostillan que la dirección "se reserva el derecho de acceso". La normativa ha sido compartida en las redes sociales del local, situado en calle Cruz, en pleno centro del municipio.