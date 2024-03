'Avilfit', la app de Ángel Avilés que lo rescató de una salud mental "deteriorada"

En la penumbra de una salud mental "deteriorada", Ángel Avilés se encontró cara a cara con sus "propios demonios": la obesidad y la colitis ulcerosa. En el punto más bajo de su vida, Avilés describió sentirse "mentalmente y anímicamente destrozado". El reflejo en el espejo no era solo una imagen física, era un recordatorio constante de la lucha interna que enfrentaba. Sin embargo, Ángel decidió tomar el control de su vida y se formó como especialista en salud. Superando todas las adversidades que enfrentó, creó su propia plataforma de salud y bienestar llamada Avilfit, transformando así las vidas de más de 1.000 personas.

Vestir ropas holgadas se convirtió en una armadura para ocultar su cuerpo, mientras que la falta de autoestima y confianza minaba su espíritu. "La ansiedad con la comida me perdía, no me quedaba tranquilo si no comía tres pizzas, seis napolitanas o tres palmeras de kinder, era mi debilidad". Además, la colitis ulcerosa, una enfermedad crónica, se sumó a sus tribulaciones, convirtiéndose en una sombra constante en su vida.