Oleada de robos en la zona de Parque Victoria de Rincón de la Victoria con 16 casos desde diciembre

En los últimos meses, la urbanización de Parque Victoria, formada por varias comunidades, ha experimentado una preocupante oleada de robos que ha dejado a los residentes inseguros y reclamando una mayor presencia policial. Desde diciembre, se han registrado un total de 16 robos en la urbanización y el último tuvo lugar el pasado reportado el pasado 30 de enero.

Según fuentes municipales, la Policía Local ha intensificado su presencia en la urbanización desde los primeros incidentes de robos. Esta colaboración se ha llevado a cabo en estrecha coordinación con la Guardia Civil, entidad encargada de liderar las investigaciones asociadas a estos actos delictivos. Desde el primer robo, "el Ayuntamiento ha respondido de manera inmediata y mantiene una constante colaboración con la Guardia Civil para abordar la problemática".

En respuesta a la inquietud expresada por los residentes, el Ayuntamiento ha asegurado que está respondiendo a las consultas individuales de los vecinos y se encuentra en la fase de verificación para determinar si ha sido presentada alguna comunicación formal.

El presidente de una de las comunidades de la urbanización Parque Victoria, Rafael Morales, ha expresado su inquietud "por la falta de medidas de seguridad que tiene la urbanización".

En una sola noche, esta comunidad sufrió tres robos, dos en plantas bajas y uno en el primer piso. En total, se han registrado 16 asaltos en un mes en toda la urbanización. La situación ha llevado a que los presidentes de las distintas comunidades se reúnan para compartir sus experiencias y preocupaciones.

Morales ha explicado que los ladrones han estado entrando a través de las vallas de los jardines, forzando rejas y cerraduras con facilidad. En todos los casos, se han llevado dinero, joyas y artículos electrónicos como tablets, portátiles y teléfonos. "La presencia policial ha sido insuficiente, limitándose a controles solo cuando se ha producido un robo, dejando a los residentes con una sensación de desprotección".

Ante esta situación, la administración de la comunidad ha enviado un escrito de quejas al Ayuntamiento, solicitando una mayor presencia policial para disuadir a los ladrones y proteger a los residentes.

Elisa Rivera, amiga de una residente de Parque Victoria, asegura que los ladrones han estado vigilando durante varios días para determinar los momentos en que los residentes abandonan sus hogares. "Aprovechan estos instantes para ingresar desde el monte que hay al lado".

Rivera ha destacado que los ladrones no se llevan objetos de gran tamaño, centrándose en joyas y dinero en efectivo. Además, ha mencionado que en repetidas ocasiones han dejado la vivienda en completo desorden después del robo. "Esta conducta sugiere que los ladrones conocen los horarios de los residentes y buscan específicamente objetos de valor", ha relatado la amiga de la víctima.

"Si lo llego a saber no me mudo aquí"

Una vecina de la comunidad de la urbanización ha declarado que fue testigo de un intento de robo por los ruidos que hacía cuando un grupo de asaltantes intentó forcejear la puerta del bajo de su edificio. "Me di cuenta porque mi hija me dijo que se oía algo muy fuerte fuera, salí y estaban intentando forzar la cancela del piso de abajo. Al no poder conseguir entrar y al darnos cuenta varios vecinos, se marcharon". La vecina, quien lleva solo dos meses viviendo en la zona, ha expresado su inseguridad ante la cantidad de robos que están sucediendo en la zona, diciendo: "Si lo llego a saber no me mudo aquí".

En otro caso, los ladrones entraron a un chalet por una ventana en la planta baja, subieron al primer piso y se centraron en buscar objetos de oro. El robo ocurrió alrededor de las 21:00 y los delincuentes salieron por la puerta principal utilizando una llave que encontraron cerca de la misma.