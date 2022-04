Un invidente al frente de la escuela de hostelería El Golimbreo de Ronda

El cocinero Miguel Herrera ha decido dar un paso más en su proyecto de la escuela de hostelería inclusiva El Golimbreo que posee en Ronda poniendo al frente de la misma a un invidente, Juan Manuel Medina.

A partir de ahora será el responsable del centro de formación privado haciéndose cargo de la gestión de alumnos, el control de las prácticas incluidas en la programación formativa, así como de las becas que éstos pudieran disfrutar; además de las tareas propias administrativas y la organización de los menús y eventos específicos en los que participe la empresa.

“Estamos muy satisfechos de la incorporación de Juan Manuel. Confiamos en él y es una persona tan capaz como cualquier otra. Juntos queremos demostrar que no existen barreras y que no hay que tener dudas o temores a la hora de contratar a una persona con una discapacidad sensorial como la de Juan Manuel”, afirma el cocinero, quien apostilla: “Su incorporación da aún más sentido a la escuela y demuestra que la cocina no sólo es vista, también entran en juego otros sentidos como el olfato, el gusto y el tacto”, recalca Herrera.

“Estoy perfectamente capacitado para este puesto ya que tengo experiencia en departamentos de administración que es la base de mi trabajo en El Golimbreo”, asevera Juan Manuel Medina.

El nuevo responsable que lleva cerca de un mes en su puesto tiene a su disposición un ordenador especial con un sintetizador de voz para los textos; una línea Braille y un escáner específico que convierte cualquier documento o texto en Braille, además de otras adaptaciones que ONCE Ronda, ha supervisado para el perfecto desarrollo del trabajo diario. “Queremos dar las gracias a José María Martín, director de la oficina en Ronda por su rapidez y eficacia en las gestiones de asesoramiento y adaptación”, comenta el CEO de El Golimbreo, Miguel Herrera.

El chef conoció a Juan Manuel antes de la pandemia cuando ambos pusieron en marcha el I Concurso Nacional de Cocina para Invidentes, en marzo de 2020, en el que participaron 9 invidentes totales y dos parciales.

Esta escuela de cocina inclusiva pone a disposición de sus alumnos programas, cursos y talleres de cocina para profesionales y principiantes, poniendo especial atención en la importancia de la alimentación para los niños con actividades específicas. La oferta educativa se completa con formación específica en Agricultura Ecológica y Biodinámica.