Alberto Díaz, protagonista en este buen momento del Unicaja, habló antes del partido ante el Germani Brescia, que puede acercar el liderato del Grupo B de la Eurocup. En cualquier caso, el malagueño llama a la prudencia y al trabajo para seguir mejorando.

"Hemos conseguido una buena racha, con esos altibajos que esperamos regularizar y es ahora en dinámica positiva cuando tenemos que coger solidez. No hay que mirar la clasificación, queda claro que hay un gran nivel en este grupo, todos pueden ganar a todos, si vamos con esa mentalidad de que será fácil estaremos equivocados", decía el pelirrojo.

Acerca de su nivel en los último encuentros, con récord de asistencias y robos y un gran impacto en los partidos, dice que "físicamente me siento bien y tengo confianza. Es verdad que los compañeros me ayudan mucho dentro de la pista. Me ha tocado asumir este rol importante, pero espero que los compañeros se recuperen lo antes posible".