Sede de la Copa del Rey de baloncesto 2025: El Buesa Arena gana peso

La Copa del Rey celebrada por Málaga por quinta vez dejó un gran regusto entre todos los aficionados que acudieron a la ciudad. Se vio un gran espectáculo deportivo, salvo en las semifinales, sí en cuartos y en la final. La sensación generalizada es que hay pocas ciudades que condensen mejor lo que es el espíritu de la Copa del Rey que la capital de la Costa del Sol. Por dimensiones, en ciudades como Madrid y Barcelona se diluye un tanto. En Badalona había una gran mayoría de aficionados alojados en la capital catalana. La capacidad hotelera y de comunicación tanto de la capital malagueña como la de la Costa cercana ayuda a que haya una buena oferta.

La rotación de ciudades no es muy amplia ahora mismo en España porque no hay muchas instalaciones con más de 10.000 espectadores de capacidad. José Miguel Calleja, director general de la ACB, aseguraba en la víspera de la celebración del torneo del KO en Málaga que "hemos aumentado más las localidades más económicas. Un porcentaje bastante alto, mayor al 70% del aforo del Carpena, se sacó a la venta. En un día se sacó y se vendió todo. Si nos llegan entradas de vuelta se irán soltando, pero no está previsto. Está totalmente sold out. Sería un evento capaz de llenar el doble, sí. Entre 10.500 del Carpena y 13.000 del WiZink tampoco hay muchísimas diferencias. ¿Que podríamos llenar una instalación de 17.000 o 20.000? Estoy convencido de que sí", aseguraba entonces.

La posibilidad del nuevo Santiago Bernabéu como sede se ha comentado, aunque no parece algo inminente, aún la obra no está completamente acabada, pero ya hay eventos polideportivos (la NFL, por ejemplo, en 2025) y de numerosos conciertos en los próximos meses y años. También está en el radar el nuevo Roig Arena de Valencia, pero por fechas llega muy ajustado a febrero de 2025, así que tampoco entra. Desde 2003 no se celebra una Copa del Rey en la ciudad del Turia.

La ciudad con más opciones ahora mismo es Vitoria. 2017 fue la última vez que el Buesa Arena acogió el evento más llamativo del baloncesto español. Y se postula como opción para 2025. También Gran Canaria está interesada, 2018 fue la última visita a las islas. El canon va elevándose para organizar la competición y ya va por encima del millón y medio de euros. Es una inversión vista por las instituciones como muy rentable. El retorno económico, según la ACB, se cifra entre 25 y 35 millones. En Málaga vinieron 7.500 personas de fuera de la ciudad. En los próximos meses se conocerá la sede, también de la próxima Supercopa. La de 2025 la organizará Málaga.