La Copa del Rey y un ojo en la temporada 24/25

El Hotel Meliá Costa del Sol de Torremolinos, cuartel general de la Copa del Rey 2024, es un punto estratégico para agentes de jugadores, que aprovechan esta semana para dar forma al mercado ACB del verano. La Copa es la fiesta del baloncesto español, pero también son días de gestiones, reuniones, incluso firmas, fichajes que de manera oficiosa quedan resueltos y que salen a la luz en verano. Normal, porque durante la temporada no hay coyuntura para que puedan concentrarse tantos representantes y directores deportivos, los clubes aprovechan para hacer esbozos; o los agentes el tener una ronda con sus jugadores y empezar a hablar de planes de futuro. Horas que son intensas, la agenda de la Copa cada vez es más transversal, pero siempre hay espacio y tiempo para reuniones, y las salas de ese Meliá Costa del Sol son un hervidero. No solo durante, también al acabar la Copa, en esas dos semanas donde la competición se para por las Ventanas FIBA, la única que habrá esta temporada.

El magnate Misko Raznatovic tiene su asiento fijo en la fila VIP del Carpena, junto a David Carro, del grupo Octagon. Dos agentes que tienen influencia en el Unicaja. Raznatovic gestiona a Ibon Navarro, Perry, Osetkowski, Ejim y Djedovic; Carro trabaja con Lima y Barreiro. También ha aparecido estos días otro superagente como Quique Villalobos, actualmente sin representados en la plantilla malagueña, sí cuando militaba Darío Brizuela, Jaime Fernández o Francis Alonso. Tendrá peso Gerard Raventós, de You First, agente de Kravish, Taylor y Thomas. El Unicaja está protegido para este verano, con cinco jugadores que acaban contrato: Lima, Sima, Barreiro, Ejim y Thomas. Cada caso tiene su particularidad, con el ingrediente de la llegada de Tyson Pérez, que cuenta para la próxima temporada. El club quiso darse el pasado verano cierto margen de maniobra, con muchos jugadores firmando contratos de dos o más temporadas. Se convivirá con ese miedo de que algún jugador de peso pueda salir, con el músculo de algún club de Euroliga, pero el Unicaja trabajó con previsión ante ese escenario, con cláusulas de salida que son altas en todos sus efectivos, para cómo está el mercado. Es lo que caracteriza en la gestión del club en los últimos tiempos, y no hay mejor ejemplo que esa salida de Brizuela, que dentro de ser inesperada, dejó más de un millón en caja. Y no sería extraño que se produjese en los próximos meses un episodio similar. No en esas cifras, pero el club está salvaguardado. "Todas las áreas del club, incluida la dirección deportiva, trabajan a diario en Los Guindos", decía hace unos días López Nieto en Ser. Plan A, B y C.

"Es una temeridad decir si un jugador va a continuar o no a estas alturas. Están en momentos de forma diferentes, edad diferente, juego distinto. Pero todos están sumando en el equipo. Abrir el debate de si se van a quedar en el equipo no es positivo de cara a los meses que quedan. Todos tienen posibilidades de continuar, todos estamos contentos con ellos, pero eso no garantiza nada. Tenemos que ver la viabilidad del equipo para el futuro, crear un equipo que mantenga la estructura que queremos, que es difícil cumplirlo. De hecho el otro día me decían en Valencia que en calidad-precio, éramos los mejores de la Liga. Entonces está todo el mundo atento, todo el mundo intentando pescar. Nosotros intentaremos que la red esté rota para que no se vaya ningún pescado. Creo que los jugadores están contentos. Pero como ya dije: esto es baloncesto profesional. Y si viene una oferta mareante... Nosotros lo que no vamos a hacer es negociar ninguna cláusula. No negociaremos una sola cláusula. Así de claro. Luego puede pasar como lo de Darío: que venga algún equipo y lo pague. Pero creo que todos están contentos con el organigrama que tenemos en el club, pero no puedo augurar lo que vaya a pasar en tres meses porque cuando renovamos a Darío pensábamos que iba a seguir, y ahora está en el Barcelona. El club trabaja en todos los escenarios, las posibilidades que puedan ocurrir. Pero evidentemente cuando tienes éxito y tienes la mitad del presupuesto de dos equipos que juegan Euroliga (Valencia y Baskonia) y tres veces menos que Real Madrid y Barcelona, cualquier cosa puede pasar. Eso es evidente", advertencias del presidente del Unicaja.